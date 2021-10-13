美國8月離職人數創紀錄。

美國僱主近期難以找到員工的其中一個原因是：大批美國人蜂擁離職。8月份離職人數達430萬人創紀錄。

美聯社報導，美國勞動部昨（12）日宣布，8月離職人數達430萬人，是2000年12月有紀錄以來新高，相當於3%的勞動力。

這個數字解決了近期籠罩美國勞動市場的謎團：即便職缺數接近歷史最高紀錄，8、9月招聘人數卻急速放緩。過去一年職缺數暴增62%，但同期間的招聘數目卻略微下降，8月的職缺數達1040萬，前一個月的職缺數更達創紀錄的1110萬。

大批美國人離職的部份原因在於擔心新冠變異株Delta。8月美國新冠病例激增，需要面對人群的行業包括餐飲、旅館、零售、教育等的離職人數猛增，8月有將近90萬人離開餐廳、酒吧、旅館的工作，較7月增加21%；零售業員工的離職率也上升6%。

相較之下，建築、製造、運輸、倉儲、律師等行業的離職人數並沒有明顯增加。

美聯社指出，除了離職，對病毒的擔心也可能讓許多原本打算找工作的民眾怯步。

除此之外，僱主急著找人、薪資上漲，也讓員工有更好的條件要求提高工資，或者乾脆換工作。

至於拜登政府頒布的疫苗強制令是否和離職潮有關？美聯社指出，拜登是在9月9日才發布疫苗強制令，現在還無法說明兩者之間的關係。

美媒CNBC報導，Fwdbonds首席經濟學家拉普基（Chris Rupkey）表示，目前美國存在嚴重的缺工問題，不只是民眾擔心疫情、照顧家人等原因，也在於現在經濟如牛市般強勁，所以對勞動力才會有這麼大的需求。