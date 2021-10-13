運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，老屋翻新時一定要更換破損的門窗，還要注意採光和水電管線，並且千萬不要把陽台改建為廚房，否則將影響風水格局，讓家人的運勢越來越低落，改建反而釀下大禍。

▍1.破損的門窗要換新

門窗每天受到日曬雨淋，易出現老舊問題，影響居住舒適度，從風水上來說，大門代表「家庭的臉」，一旦出現破損，就會影響家人的人際關係，同時也會使財神爺遠離，家人容易破財，而窗戶是「家庭的眼睛」，若有損壞容易導致家人罹患眼部疾病。因此，在老屋翻修時，破損的門窗一定要更換，將有利於家人的財運發展和身體健康。

▍2.採光和照明需充足

從風水角度來看，家裡光線一定要充足，如果室內長期昏暗，會導致家中陰氣過重，使得居住者運勢差，災禍多。所以老屋翻新時一定要注意採光，如果自然採光不佳，就要安裝足夠的照明設備，燈光也可以趕跑陰晦之氣，興旺家宅的氣場。

▍3.陽台別改廚房

有時為了增大室內空間，會將陽台改裝為廚房，將原來的廚房空間挪為其他用途，這樣其實會影響運勢，廚房在風水中，代表家中的財庫，財庫宜藏不宜露，最好在住宅的內側，才會有助於家人的財運，在翻修時，家中原有的格局最好不要改變，除非有專業人士指導。

▍4.水電徹底翻修

水電對住家安全的影響很大，同時也和家運息息相關，如果水電的線路安裝不當，暴露在外面，不僅不美觀，還會形成「火蛇煞」，影響居住者的日常運勢。因此，為了家人的運勢發展和居家安全，水電的翻修要徹底。

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