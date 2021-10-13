淡水區清潔隊、淡水動物之家旁的海尾仔汙水池未納管，每逢強降雨，汙水爆棚，臭味四溢也汙染海洋，圓規颱風襲台時，淡水清潔隊只好涉險在狂風大雨中抽取汙水，很是危險，新北市議員鄭宇恩表示，有納管必要；環保局回應，已完成初步防治措施，包含：加蓋、設置化糞池，納管計畫將與水利局再行研議。

新北市議員鄭宇恩表示，去年7月接獲民眾反映，指淡水區清潔隊及淡水動物之家旁的汙水池直接蓋在海岸邊，一旦遇雨或汙水量增加時，池內汙水便會直接溢出流入大海，汙染海洋環境，附近空氣也瀰漫著惡臭。

淡水區海尾仔汙水池未納管，每逢強降雨，汙水爆棚，圓規颱風襲台時，淡水清潔隊只好涉險在狂風大雨中抽取汙水，很是危險，新北市議員鄭宇恩表示，有納管必要（鄭宇恩服務處提供／戴上容新北傳真）

環保局經地方反映後，將汙水池上方加上頂蓋，避免臭味逸散，也減少雨水降於汙水池中滿溢的狀況，然而，鄭宇恩近日現勘發現，由於廠區內雨水系統仍然會流入汙水池，加蓋只是減少雨水流入，但無法完全杜絕汙水溢出。

鄭宇恩說，清潔隊為避免汙水流入海洋，10月11日圓規颱風當晚還出動了兩趟次的水肥車赴廠區將汙水抽出，再以水肥車送至水資源回收中心無形中增加同仁出勤危險。汙水外溢的問題要解決，最終還是需要清潔隊和動物之家盡快進行汙水接管。

環保局發言人孫忠偉回應，環保局已完成淡水區清潔隊汙水池汙染防制措施，包含汙水池加蓋、汙水定期抽取，動物之家也有設置化糞池，颱風天隊員會視天氣情況，在安全狀況下抽取汙水，議員建議汙水納管，環保局將與權管機關水利局進行討論及研議可行性。