女力發威！盧秀燕、張麗善攜手行銷農產精品

雲林縣長張麗善13日領軍到台中行銷「雲林良品、閃耀金馬」農產精品，台中市長盧秀燕到場站台相挺，兩人攜手開箱第58屆金馬獎貴賓伴手禮的雲林咖啡禮盒，並推薦台中在地農產品牌，示範銅板價的「呷追果-鮮果智能販賣機」，讓大眾看見台灣農產實力。

「雲林良品」在地農產品牌，2021年將雲林農特產品送上金馬獎、奇幻影展國際舞台，有2項咖啡禮盒更成為第58屆金馬獎貴賓禮品。（盧金足攝）

中部7縣市成立中台灣區域治理平台，雲林也是中部「七龍珠」重要的農業大縣，張麗善今日到台中行銷農產品，宣布2021台灣咖啡節將於11月20日至11月28日兩個周末假期，在雲林古坑的咖啡飄香登場，邀請盧秀燕及全國民眾雲林喝咖啡。

台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善強強聯手， 共同推動農業精品化。（盧金足攝）

盧秀燕表示，雲林縣是台灣的糧倉，運銷系統成熟，雲林有張麗善這位好縣長，為農民經濟打拚，防疫期間各行各業銷售過程減少接觸，張麗善為開發市場親自打電話邀請她出席，同為中台灣區域治理平台成員，一定要專程來站台。

雲林縣是全國最大的蔬果畜產中心，推動讓消費者安心的吃、安全的吃「雙安」保證。（盧金足攝）

台中市農業局推出在地「台中好橘」、「呷追果」兩大品牌，「呷追果-鮮果智能販賣機」只要銅板價。（盧金足攝）

「雲林農產品誠懇又有料，CP值很高」，盧秀燕以體驗經濟力推雲林咖啡，強調「我最喜歡古坑咖啡」，雲林咖啡好喝到金馬獎指定雲林縣的古坑咖啡為伴手禮，金馬獎是影視最高榮譽，與全國等級最好的咖啡相輝映。

張麗善強調，雲林是全國最大的蔬果畜產中心，推動讓消費者安心的吃、安全的吃「雙安」保證，「雲林良品」經嚴格篩選，還登上金馬獎舞台，雲林榮耀，台中市是非常大的消費地，這幾年雲林良品擴及五千個據點和行銷平台，台中市帶來龐大的商機。

2020疫情改變世界的運作方式，位於台灣糧倉重鎮的雲林，持續推廣「雲林良品」在地農產品牌，農業產品精品化，盧秀燕與張麗善兩名女性首長共同為台灣農業打氣，女力發威成為台灣優質產品的最佳代言人。

盧秀燕強調，台中與雲林的合作已有很深的淵源和默契，透過中部七縣市平台，讓縣市間能夠互助合作共同努力，台灣農產品的品質有目共睹，以品牌化、精品化及縣市合作，讓農產品競爭力更加提升，台中也有許多好產品，推出台中在地「台中好橘」、「呷追果」兩大品牌，只要銅板價方便享受新鮮蔬果與果汁。

雲林縣農業處長吳芳銘說，縣府推動雲林良品共同品牌，推廣縣內各項農特產品，打造的咖啡產品，與國內通路者共同合作，「誠品知味市集」、「POYA Buy寶雅線上買」，發揮社會責任，以實際行動支持台灣農業。