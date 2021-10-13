1名網友日前在整理家中貨櫃屋時，竟在冰箱下方的空間發現1具貓的「乾屍」，疑似是野貓跑到該處過世後遺留下的骨骸，網友才驚覺先前家中突然冒出惡臭，可以就是出自於此；而其他網友則發現該骨骸的足部還夾著不少「蟑螂蛋」、相當噁心，紛紛笑說「蟑螂蛋比化石還可怕啊」。

該名網友在臉書「爆廢公社二館」發文表示，她日前與家人在貨櫃屋中做大整理時，在搬開冰箱後赫然發現下方有1具疑似「化石」物件，家人因此小心翼翼將物件拿出後，拿刷子將上頭的灰塵掃落，後來才發現根本是烏龍一場，原來該物件竟是1隻貓的「骨骼」，可能是野貓躲到冰箱下方過世後遺留的白骨。

1名網友在冰箱下方的空間發現1具貓的「乾屍」，疑似是野貓跑到該處過世後遺留下的骨骸，網友才驚覺先前家中突然冒出惡臭，可以就是出自於此。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

1名網友在冰箱下方的空間發現1具貓的「乾屍」，疑似是野貓跑到該處過世後遺留下的骨骸，網友才驚覺先前家中突然冒出惡臭，可以就是出自於此。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

該網友說，該隻貓的骨骼可能已經在貨櫃屋底下藏了幾十年，直到近日家裡要翻修才被找到，她說家中先前有一陣子充滿惡臭，但始終找不到原因，可能就出自於此，她笑說「通常，房子在大整理的時候應該會撿到錢，在我媽的廚房果然發現珍貴的『化石』」；PO出的照片中可清楚看見貓的外型與輪廓，引發網友關注。

其他網友留言說，「貓要死掉前都會找地方躲起來」、「我覺得有些可怕」、「哇噻！木乃伊」、「天啊，我以為婆家廚房的老鼠窩已經是很恐怖了」、「你竟然po乾屍」、「保存的真是完整啊，可惜沒機會成為化石」、「哇靠！不臭嗎？還變成木乃伊」，還有不少網友發現貓的手骨還夾著疑似「蟑螂蛋」，留言說「蟑螂蛋比化石還可怕啊」。