現金買盤入手高端不動產，根據實價登錄顯示，台塑生醫以約5.1億、每坪105萬元現金買下二戶「欣翰士林官邸」，比起原屋主在2017年入手價，合計賠售2.3億，此外，南京東路豪宅「頂高豪景」也有一戶以2.1億轉手交易，賠售3600萬。

「欣翰士林官邸」出現首次轉手交易，新買主為台塑生醫，9月分別以約2.5億、2.6億買下11樓、12樓，對照前屋主四年前二戶取得成本各均在3.7億元、單價每坪150萬元以上，等於一戶讓利了逾1億元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2016年房地合一稅上路後，房市進入盤整，不少當初買在高點，又不得不短期內轉售，都面臨賠售的命運，不過整體房市交易回溫，近年賠售的狀況愈來愈少，僅有少數個案，因入手價過高，或個人資金需求急售，才會願意讓利。

「欣翰士林官邸」開賣時以豪宅推案，初期成交價格曾站上每坪120~130萬元，不過土地使用分區為特定商業區，不可作為住宅使用，台北市府嚴格管制，該建案只能以商業使用來銷售，加上正逢房市修正期，導致買家卻步，近年單價落在100萬元左右，這次最新交易的頂樓戶，也讓買方以七折價入手。

張旭嵐指出，市場資金豐沛，高資產族也積極找標的，分配資金去處，遇上降價的物件，正好低點入手，而現金購屋可以縮短交易時程，對於急於想處分資產的賣方，成為促成屋主讓利的條件之一。