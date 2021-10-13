北投警分局拾得物承辦人王姓警官，2019年9月將民眾撿到的現金占為己有12次，共計2萬1304元，被控《貪汙治罪條例》侵占職務上持有之非公用私有之財物、偽造文書等罪，士林地院13日辯論終結，王認罪，並稱因承辦拾得物業務，工作量大增，擔心逾期公告遭記過，一時糊塗犯罪，希望法院能給予緩刑。

30歲的王男擔任2線2星警務員，偵查中已經主動繳回犯罪所得，起訴後現已留職停薪，今表示，2019年上半年，已有上百支嘉獎，承辦拾得物業務後工作量大增，擔心前功盡棄，才會一時糊塗，「深感懊悔，希望法官能給予自新改過機會」。

辯護人則稱，上半年記100支嘉獎，從警超過400支嘉獎，代表他平時工作認真，擔任第一線犯罪偵查時兢兢業業、戮力從公，但自從接了上級交付額外工作，因己一時延誤，擔心公告過期遭記過，所有努力將前功盡棄。

辯護人稱，王為了彌補缺失，留了私人電話給拾獲民眾，一但到期就通知來領取，或聯繫失主私下處理，固然違反規定，但請合議庭考量王的動機「沒有想到這麼多，不得已才會用這種模式」，而觸犯刑章，希望能給予緩刑，讓他能回歸社會。

檢方表示，王的行為已傷害全體警察共同維護的公正廉潔形象，有愧功獎，請法院依法判刑。法官諭知11月10日下午宣判。另外，依《警察人員管理條例》第31條，儘管法院宣告緩刑，王涉犯貪汙治罪條例，屬法定免職事由，也將無法回任警察一職。