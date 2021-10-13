為了接觸平時可能接觸不到的服務對象，家扶基金會從2014年起推動「社區興力計畫」，至今已在43個社區推動，如位於偏鄉的新北烏來區福山部落，因為社區缺少就業機會，而家扶從2011年進駐後，協助開發觀光、推動福山小旅行等，並邀集當地社區媽媽烹飪，也在部分社區成立社區劇團，藉此機會讓社區得以發展。

單親扶養4位子女的小君媽媽（化名），一家五口居住在烏來福山部落，卻因地處偏遠且較少工作機會，又因車禍中撞傷了脊椎，復原後仍時常疼痛，無法長時間站立。小君媽媽撐家計壓力大，而在家扶基金會興力計畫的協助之下，小君媽媽現擔任家扶社區親子廚房的老師，靠專業賺取收入更助貼補家用，陪伴社區中的孩子學習多元技能，並用心將烏來特色融入烘焙課程中，讓社區孩子更認識在地文化。

家扶推動「社區興力計畫」已經8年，聚焦於偏鄉、離島、原住民部落以及生活和教育資源較缺乏的地區，了解兒少和家庭在區域現況及文化脈絡下的需求，推展符合在地的服務；42個社區中，其中社區類型以都市邊緣與偏遠原鄉占最多、其次為偏遠地區。

家扶基金會指出，「社區興力計畫」的服務目標於兒少照顧和教育需求，並關注社區中貧窮、兒少保護等議題，家扶基金會「社區興力計畫」發展包含陪伴「投入社區」、夥伴「參與社區」及相伴「自主社區」三階段，循序漸進的投入及培力社區，在2020年已投入1795位人力，《無窮世代》募款包括支持社區興力計畫推動所需，邀請您一起與家同甘共苦，幸福社區共好。捐款可洽家扶基金會官網。