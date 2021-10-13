由亞洲網紅IP產業發展策進會 主辦的MiiShare101未來網紅大賽10/13日在大直典華舉辦記者會，攜手直播電商與15家企業品牌，宣告「未來網紅時代」來臨及賽事開放有意成為未來網紅的全民報名至10月31日。

記者會現場邀請亞洲激勵達人鄭匡宇與Hit FM元氣DJ FIFI聯手主持。現場由亞洲新生代爵士靈魂歌手凱琳Caitlin以一首「Can’t Take My Eyes Off You」為活動開場，象徵眼球經濟與社群粉絲經濟之間密不可分的關係。

此外主辦單位還邀請眾多網紅蒞臨現場分享心得：女力CEO網紅Lady Michelle蜜雪兒郡主、ishowlife空姐直播主Anna等，其中ishowlife直播達人蜜桃女神謹若認為未來網紅界絕對會愈來愈火熱；要當一名稱職的網紅要多讀書，讓自己不斷進步，才能用最適合的詞彙形容企業商品，讓什麼都賣什麼都不奇怪。

創會理事長王欣儀（左一）女力CEO網紅Lady Michelle蜜雪兒郡主（右二）及評審團老師代表，林葉亭（右三）記者會後合影。（攝影/王雅芬）

擁有百萬粉絲YouTuber反骨男孩酷炫，則很反骨的穿著西裝搭配拖鞋的來到現場，幽默風趣的表示用議題提升帶貨能力是必須的能力，還分享挑戰百萬網紅之路的心路歷程，鼓勵大眾參與MiiShare101未來網紅大賽。

MiiShare101未來網紅大賽，以創新字彙「MiiShare」愛分享的意涵作為中心理念，同步支持「全阿美語河邊教室｣教育公益計畫，從友善環境與社會開始，邁向ESG永續發展。賽事獎勵也堪稱網紅大賽史上價值最高，眾多企業贊助品牌也到場支持，大賽獲勝者透過培訓將媒合成為品牌大使。

創會理事長王欣儀議員表示：希望透過賽事培養一群新秀，不論創業或協助企業帶動銷售都能起一定程度的影響力。（攝影/王雅芬）

創會理事長王欣儀議員表示，在新冠疫情時期，如何透過數位升級振興民生經濟是關鍵課題，未來網紅大賽不只是競賽活動，它同時兼具教育培訓、公益與協助企業數位轉型，希望透過賽事培養一群新秀，未來不論自行創業或協助企業帶動銷售都能起一定程度的影響力。