由亞洲網紅IP產業發展策進會 主辦的MiiShare101未來網紅大賽10/13日在大直典華舉辦記者會,攜手直播電商與15家企業品牌,宣告「未來網紅時代」來臨及賽事開放有意成為未來網紅的全民報名至10月31日。

記者會現場邀請亞洲激勵達人鄭匡宇與Hit FM元氣DJ FIFI聯手主持。現場由亞洲新生代爵士靈魂歌手凱琳Caitlin以一首「Can’t Take My Eyes Off You」為活動開場,象徵眼球經濟與社群粉絲經濟之間密不可分的關係。

此外主辦單位還邀請眾多網紅蒞臨現場分享心得:女力CEO網紅Lady Michelle蜜雪兒郡主、ishowlife空姐直播主Anna等,其中ishowlife直播達人蜜桃女神謹若認為未來網紅界絕對會愈來愈火熱;要當一名稱職的網紅要多讀書,讓自己不斷進步,才能用最適合的詞彙形容企業商品,讓什麼都賣什麼都不奇怪。

創會理事長王欣儀(左一)女力CEO網紅Lady Michelle蜜雪兒郡主(右二)及評審團老師代表,林葉亭(右三)記者會後合影。(攝影/王雅芬)

擁有百萬粉絲YouTuber反骨男孩酷炫,則很反骨的穿著西裝搭配拖鞋的來到現場,幽默風趣的表示用議題提升帶貨能力是必須的能力,還分享挑戰百萬網紅之路的心路歷程,鼓勵大眾參與MiiShare101未來網紅大賽。

MiiShare101未來網紅大賽,以創新字彙「MiiShare」愛分享的意涵作為中心理念,同步支持「全阿美語河邊教室」教育公益計畫,從友善環境與社會開始,邁向ESG永續發展。賽事獎勵也堪稱網紅大賽史上價值最高,眾多企業贊助品牌也到場支持,大賽獲勝者透過培訓將媒合成為品牌大使。

創會理事長王欣儀議員表示:希望透過賽事培養一群新秀,不論創業或協助企業帶動銷售都能起一定程度的影響力。(攝影/王雅芬)

創會理事長王欣儀議員表示,在新冠疫情時期,如何透過數位升級振興民生經濟是關鍵課題,未來網紅大賽不只是競賽活動,它同時兼具教育培訓、公益與協助企業數位轉型,希望透過賽事培養一群新秀,未來不論自行創業或協助企業帶動銷售都能起一定程度的影響力。