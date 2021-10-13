PLG新北國王籃球隊今日與最大咖自由球員，38歲的「正港台灣人」戴維斯（Quincy Davis）達成協議，成為「國王禁衛軍」的禁區支柱。戴維斯表示，新北國王提供他跟其他球團不一樣的資源，是他決定加盟的關鍵，同時很興奮能夠回到新莊體育館，這個球場擁有太多回憶，包括過去的5次SBL冠軍以及瓊斯盃。

戴維斯在2011年來到SBL加盟璞園建築籃球隊，幫助璞園締造「四連霸橘色王朝」，2013年放棄美國公民身份成為中華隊國家隊歸化球員。有戴維斯鎮守的禁區，帶給中華隊與台灣所有球迷極大的安定感，而該年他也幫助中華隊在亞錦賽擊敗中國隊，開創「黃金世代」。戴維斯對台灣籃球發展有極其重要的歷史定位，去年PLG元年聯盟為了感謝戴維斯長年為台灣的付出，定義他為本土球員，讓戴維斯從「新台灣人」成為「正港台灣人」。

「戴維斯對於台灣籃球發展有非常重要的地位，每一隊都非常希望爭取到他的加盟，而我們也不例外。」新北國王隊執行長陳信生說道，「從6月開始就跟戴維斯交涉，我們新北國王所有股東也都幫他在做未來的規劃，我們不是希望他單純為球隊效力而已，而是我們也希望能夠盡一份心力，感謝他過去10幾年為台灣籃球的努力與付出。」

陳信生表示，新北國王提供戴維斯各種復健師資源，協助他解決困擾許久的背傷問題，彼此還交換了許多意見，瞭解戴維斯真正需要什麼，同時也為他做退休後的規劃，一步步實踐他基層教育的夢想。「我跟另一位股東簡民一，在這5個月內與戴維斯多次見面，我們視戴維斯為家人。我們所提出的一系列規劃，從健康、心靈到未來退休生活，這段期間，我們努力證明球隊母集團資源是能夠幫助到他完成夢想的，我想這是我們打動戴維斯的主因。」

「經過漫長的思考，考慮各個面向後才做出我的決定，新北國王很認真的為我做生涯規劃，這是我覺得最特別的地方。」戴維斯表示，「很期待能夠在新莊體育館出賽，我對這座球場有非常濃厚的情感，從璞園四連霸，到瓊斯盃等各個國際賽，以及璞園第5冠獲得總冠軍賽MVP，就像回到10年前到台灣的起點。」

新北國王總經理毛加恩回憶球員時期表示，戴維斯不只是好隊友也是他的好朋友，很高興現在能夠以不同的身份再次攜手，對於即將在12月展開的新賽季相當期待，相信在戴維斯的幫助下，能夠在成軍第一年就朝著季後賽目標邁進，也希望球迷們能夠在11月6日、11月7日的新北國王自辦熱身賽進到新莊體育館，為新北國王加油！