苗栗縣消防局第2大隊13日上午舉行小小消防營。（苗栗縣消防局第2大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣消防局第2大隊13日上午舉行小小消防營。（苗栗縣消防局第2大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣消防局第2大隊13日上午舉行小小消防營。（苗栗縣消防局第2大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣消防局第二大隊13日上午，在大隊前廣場舉辦小小消防營宣導活動，邀請竹南鎮轄內各幼兒園、托兒所，師生共計約300人參加，讓小朋友們能夠一同來體驗，從小培養正確消防安全觀念。

第2大隊長曹春風表示，這次小小消防營活動現場設有7關體驗關卡，包括：

一、佩佩豬衣世代， 讓小小朋友體驗穿著消防衣帽鞋等救災裝備，藉以此讓小小朋友對消防領域的認識。

二、啵樂樂教防溺，使用暖身操的方式，教導小朋友們防溺的要點

三、哆啦A夢圓滾滾，不小心著火時，可以冷靜執行停躺滾

四、跳跳虎教你防震，在家突然發生地震了怎麼辦？教你如何躲在桌子底下

五、小小兵滅火器拼圖，讓小朋友知道滅火器是什麼樣子？

六、海綿寶寶油鍋滅火，讓小朋友知道如何滅火。

七、皮卡丘救救你，教導小朋友們如何實施CPR。

這些關卡都是由竹南宣導分隊精心設計，消防局宣導消防小尖兵活動，由消防

及竹南宣導隊指導學童防火防災知識、技能，藉此建立學童更多消防知識，並

透過家庭逃生計畫圖繪製，讓學童可以和家長一同認識居家防火知識，進而將

防火防災種子散播至每個家庭。此次活動將防火宣導的知識結合趣味活動的體

驗方式進行宣導，讓學童認識家庭火災預警、逃生、避難及急救CPR與身體著

火停、躺、滾及地震時趴下、掩護、穩住的正確防災知識。