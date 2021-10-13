基進立委陳柏惟罷免案10月23日登場，據轉述，身兼民進黨主席蔡英文總統今在中常會表態，大力支持陳柏惟，不希望陳成為「全黨打一人」惡鬥下的犧牲品，也要尊重基進黨對罷免案的策略。此事也引發網友熱議，不少網友都對此感到十分傻眼。

據轉述，民進黨祕書長林錫耀中常會中報告陳柏惟罷免案的狀況指出，目前民進黨與台灣基進兩個黨中央密切溝通，包括民進黨台中地方公職，會給予最大力支持，但至於策略步驟，還是要尊重台灣基進的意見。

此事也在PTT上引發網友討論，「感覺這台列車加速了」、「有夠雙標，這個很塔綠」、「台灣真的很可悲，被這些人把持著權力」、「我就知道又跑去中常會講這些543」、「肇逃賭博仔=台灣價值」、「破鍋配爛蓋，酒駕挺肇逃」、「重點是這是公民權，結果被講成惡鬥」。

有些網友則說，「罷韓後就開啟了大罷免的時代了」、「你民進黨把罷免門檻降到25%怪誰」、「那樣還要選舉幹嘛？罷免綠的就惡鬥，怎麼不乾脆稱帝，搞三小民主制度」、「只准罷免別人，不準別人罷免」。

有些網友則砲轟蔡英文，「民選總統在公民實施罷免權時這種幹話」、「總統直接對這種事表態我也是笑了」、「我們總統很愛關心雞毛蒜皮的小事」、「總統挺肇事逃逸的人才。真是社會的好榜樣」、「蔡英文不下台中了？？」、「蔡英文覺得自己還很香嗎？笑死」。