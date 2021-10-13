交通部前部長林佳龍子弟兵卓冠廷赴美進修後，未來是否參選成謎，由於他先前已密集拜訪新北地方人士，臉書也頻頻貼出參與鶯歌地方活動的照片，參選新北市議員有跡可循，他今日在臉書發文正式宣布參選新北市第7選區議員，為地方選情投下一顆震撼彈，而林佳龍也在臉書下方留言表示，「鶯歌少年家，卓冠廷加油」。

卓冠廷在林佳龍擔任立委、台中市長時，曾擔任他的辦公室新聞組長、新聞局長，為民進黨正國會年輕代表，其妻則為前立法委員、現任立法院長游錫堃辦公室機要顧問洪慈庸。他今在臉書宣布參選表示，他在鶯歌出生，國小畢業後到三峽唸國中，到了高中就讀板中的時候，土城和樹林都是我青年時期成長的生活圈，因此希望為家鄉服務，以價值感動人，以政策說服人。

據了解，卓冠廷的父親卓建國曾擔任鶯歌鎮代會副主席，卓家在鶯歌仍有部分影響力，未來勢必搶攻鶯歌區選票，而卓參選動作也意指在為林佳龍參選2022新北市長選舉鋪路，林佳龍甚至在卓參選貼文留言祝福。

不過，問及這次參選是否是幫林佳龍參選試水溫，卓冠廷不願多說僅表示，他從美國回來後，經過一段時間的請益和思考，決定貢獻過去10年來的經歷和所學，為新北市的鄉親服務而決定參選。