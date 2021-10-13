在13日舉辦的2021釘釘未來組織大會上，釘釘總裁葉軍表示，釘釘用戶數破5億，其中超過30％的用戶是「90後」。他也表示，釘釘的增長不是單純看DAU、MAU，更要看發現和解決用戶問題的能力，要看用戶時長、企業的應用數、組織活躍度、生態繁榮度等指標。

根據澎湃新聞報導，從會上最新發佈的資料來看，截至2021年8月31日，整個釘釘平台長出的「釘應用」數超過150萬，較年初增長3倍，其中低代碼應用8個月增長86萬個。