釘釘用戶數已破5億 3成以上用戶是「90後」 17:492021/10/13 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 釘釘用戶數已破5億 3成以上用戶是「90後」。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在13日舉辦的2021釘釘未來組織大會上，釘釘總裁葉軍表示，釘釘用戶數破5億，其中超過30％的用戶是「90後」。他也表示，釘釘的增長不是單純看DAU、MAU，更要看發現和解決用戶問題的能力，要看用戶時長、企業的應用數、組織活躍度、生態繁榮度等指標。 根據澎湃新聞報導，從會上最新發佈的資料來看，截至2021年8月31日，整個釘釘平台長出的「釘應用」數超過150萬，較年初增長3倍，其中低代碼應用8個月增長86萬個。 觀看會員破1.1億《魷魚遊戲》成網飛史上最夯影集 運價高檔反崩 航運三雄再破底揭散戶不知道的隱藏訊息 #釘釘 #用戶 #增長 #應用 #用戶數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美商務部更新資安建議 防外國對手企業掌控 12:112021/10/13 國際 有線電視轉型大戰開打 北都加入寬頻戰局 12:112021/10/13 財經 網家 進軍台日跨境電商 04:102021/10/13 產業．科技 《金融》LINE Bank開業首年射創新3箭 定義純網銀價值 13:262021/10/13 財經 從智慧音箱看物聯網的困境 04:102021/10/13 時論廣場 金融科技新創推薦獎Baby Unicorn－Money錢團隊 作出任何人都好上手的App 04:102021/10/13 產業特刊 電信三雄 9月獲利紅不讓 04:102021/10/13 證券．權證 幣安將清退大陸用戶 並下架CNY交易區 15:542021/10/13 財經 拚創新 LINE Bank開業首年射3箭 13:522021/10/13 財經 大陸推電價市場化 工商用電喊漲 04:102021/10/13 產業財經 《熱門族群》電信三雄9月成績單 中華電連莊雙冠王 07:462021/10/13 財經 兩岸熱門新聞 針對中國競爭 美開發頂級核潛艇 專家：錯誤挑起亞太地區軍備競賽 - 兩岸 樂玉成：台灣別自以為是王牌 到頭來只會淪為廢牌和棄牌 - 兩岸 - 旺報 台灣問題10點預測：北京仍盼和統、中美關係越惡化 武統可能性越大 - 兩岸 山西暴雨1783處文物受損 陸國家文物局派專家組赴當地 - 兩岸 港媒披露 香港警方不再向陳同佳提供安全屋 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。