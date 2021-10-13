花蓮第一家國際觀光旅館亞士都飯店易主，由吸引力集團（ATT Group）董事長戴春發主導的東旭資產接手，歷經數月整理，改以「東旭觀海酒店」之名復出，本月初正式開幕迎賓，時間點正好卡位後疫情時代，要搶攻報復性國旅浪潮。

配合五倍券上路，東旭觀海酒店也推出「五力全開」住房專案，凡透過官網或電話訂房，使用任一面額五倍券(200／500／1000)，即享所有房型買一送一，每房皆依房型定員提供自助式早餐，盼在五倍券營造的國旅浪潮下，迅速打響知名度。。

東旭觀海酒店總經理黃坤泰表示，五倍券正式上路，國旅正在逐漸復甦當中，首當其衝的就是位處東部的觀光縣市，東旭資產管理顧問看準這波旅遊復興潮，於第三季接手花蓮亞士都飯店後更名為東旭觀海酒店，在歷經短暫的重新清整後預計。

東旭觀海酒店占地近3000坪，館內維持原有的168間客房、提供在地特色的自助早餐西餐廳、休閒娛樂區、戶外游泳池及廣大的戶外花園等公共設施，在經過短暫修整後，除保持一貫的建築特色外，重新為外牆局部粉刷營造度假氛圍，在內部裝修則做了一些巧思，以流明天花讓大廳空間更為明亮，讓整個空間看起來更寬敞。

在ATT的巧思下，大廳中央也擺置了「Coach X Jean Michel Basquiat聯名塗鴉熊」，使整體增添藝術及時尚的氣息；一旁也設立了伴手禮專區，有結合台灣在地茶籽清潔保養品牌「茶寶」、黃金蜆的故鄉之稱的「立川魚場」等。而原位居二樓的長虹灣中餐廳邀請花蓮首屈一指的浙江菜館「九號餐廳」進駐，將呈現原汁原味道地上海菜風味給過往旅人，帶來與過往不同的印象。