證交所指出，國票金（2889）安泰銀（2849）因有重大訊息待公布，二家公司上市普通股自10月14日起暫停交易。國票金及安泰銀將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。

國泰金 奪金控9月獲利王
永冠前三季出貨、營收 同期新高
#安泰銀 #國票金 #雙雙 #證交所指出 #有重大訊息