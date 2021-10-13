兆豐銀行為落實綠色環保及企業永續發展ESG理念，積極推動各項節能減碳措施，2021年參加「台北市節能領導獎」，獲頒「工商產業乙組特優獎」殊榮，對此兆豐銀指出，以兆豐銀行總行所在的兆吉大樓為例，2020年總用電量較2019年減少5.94％，節能成效豐碩，因而獲得「2021年台北市節能領導獎」特優獎的肯定。

日前該獎項於台北國際會議中心舉行頒獎典禮，由兆豐銀行副總經理李春香代表出席領獎。主辦單位台北市政府希望藉由公開表揚節能績優單位，使低碳節能生活形成社會運動，提升全民環保意識。

兆豐銀指出，由於溫室氣體所造成的全球暖化現象日益嚴重，兆豐銀行配合節能減碳政策，積極推動取得ISO 14064溫室氣體盤查聲明書，並建置ISO 14001環境管理系統及導入ISO 50001能源管理系統，透過管理制度的運行及設定環境改善目標。

為持續達成節能減碳的目標，兆豐銀行近年來實施老舊設備更新計畫，汰換高低壓變電設備、更新高效率變頻空調冰水主機、新設空調系統IE3高效率變頻馬達、更新永磁式變頻馬達客梯、增設電力及空調環控系統、節能LED燈具與檢討空間照度、契約用電由原1150KW調降至目前670KW等，透過各項節能措施來降低碳排放量。

對未來方向，兆豐銀行指出，將持續透過節能措施、耗能設備更新、教育及宣導等方式，將節能減碳的目標落實在日常生活當中，並從綠色金融服務業角度出發，協助綠能產業擴大投資、強化綠色融資業務，以催動企業參與綠色產業及推動永續發展計畫，與全民一起落實節能減碳，以行動來推行環境管理，共同分擔地球的環保責任，共同打造企業與環境的永續共生。