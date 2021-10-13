由金融總會設立的金融科技創新園區FinTechSpace」為擴大數位沙盒合作實證場域並加速培育金融科技創新實證人才，分別與台灣科技大學、中正大學及中山大學合作，率先推出北、中、南三大「數位沙盒校園實證基地」，13日於國立臺灣科技大學舉行共同揭幕儀式，擬透過數位沙盒校園實證基地的設置，藉由創新實證應用培養創新實證人才，強化校園實證成果與產業接軌，有效激活校園FinTech能量。

13日的揭幕儀式是由金管會副主委蕭翠玲、金融總會秘書長吳當傑、臺灣科技大學副校長劉志成、中正大學副校長郝鳳鳴以及中山大學財務管理系主任王昭文共同揭幕。

創新園區是由金管會指導、金融總會推動設立，並委託資策會規畫執行的「一站式金融科技創新加速器」，此次推動數位沙盒校園實證基地，金管會副主委蕭翠玲表示，台灣的金融科技『數位沙盒』最早是在金融科技創新園區運作，是第一個金融科技『Open API』的集體創作平台，本次透過校園基地機制的建置，不僅希望將過去的經驗帶到大專院校，而且希望善用校園研發的能量及年輕人對數位金融服務的想像，放大API 的開發及應用。蕭翠玲進而期許，透過校園基地能培養出一個生態系，將創新概念以最小成本發揮最大的效用。

金融總會秘書長吳當傑則表示，園區自開辦以來便與全國各大學院進行校園課程或學術研究合作，提供數位沙盒服務平台，以培育未來金融科技人才。而『數位沙盒校園實證基地』更藉由創新實證應用培養實務應用人才，進一步強化校園實證成果並與產業接軌，並可做為「區域創新實證中心」，延伸至全台各地其他有創新實證需求的單位或學校。

「數位沙盒校園實證基地」運用數位沙盒既有API服務基礎，透過校園課程合作帶領學生了解場景金融發展及設計架構，北中南三大基地即分別設立於台科大、中正和中山大學，合作單位涵蓋金融科系相關科系所、創新育成中心、技術研發中心、數據研究中心等校園單位，預計每月舉辦一場教師主題交流課程或工坊，並於111年6月舉辦學生期末成果發表。

金融總會表示，「數位沙盒校園實證基地」能夠促進金融科技產學研多方合作，強化校園研究能量並活化學習資源，帶動跨域創新服務實證成果。也藉由校園金融科技創新人才的培養，持續推動金融科技創新轉型。