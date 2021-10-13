客人用餐到一半，發現餐點中間有綠綠的野草，連忙通知店家揭露該名外送員惡行。(摘自外送員的奇聞怪事)

外送餐竟被「偷加料」！台中一間東山鴨頭業者日前在網路上爆料，表示自家餐點疑似被外送員加入「路邊野草」，還跟客人透露「店家製餐很不衛生」，熟客吃到一半後才驚覺不對，向店家反映。對此，網友紛紛支持店家直接提告，不能姑息。

台中市西屯區漢口路上，一位經營東山鴨頭的張姓業者9日在臉書社團《外送員的奇聞怪事》指出，「就在剛剛，Uber外送員：X榮，在熟客餐點中添加路！邊！雜！草！」客人用餐到一半，發現餐點中間有綠綠的野草，連忙通知店家揭露該名外送員惡行。

「我們知道Uber總公司本身也不樂見這樣的事件，小店當下已重新出餐，並親自送到客人手中，且不期待任何賠償。」業者坦言心很痛，開幕才2個月並沒有與其他人結怨，當天也沒有和外送員有糾紛，甚至還招待他吃花枝丸。「現場就一張單，沒讓他等到，且外送員取餐前，自己另外點單，後來還到隔壁點飲料。」

業者公布熟客給她的訊息，外送員完成送餐後還特別備註「店家製餐很不衛生。」(摘自外送員的奇聞怪事)

業者公布熟客給她的訊息，只見該名外送員完成送餐後還特別備註「店家製餐很不衛生，你可跟公司反映此餐點。」業者指出，小店回流客佔7成，估計外送員沒想到會送到熟客，所以沒被外送的留言誤導。「口碑，是我們每天被油噴濺的傷口換來的，身為負責人，我需要捍衛本店的名譽。」

貼文曝光後，網友紛紛指出，「傳說中的加料」、「請提吿，別姑息養姦」、「這已經超過一般常見的糾紛了，建議提告」、「如果有證據是外送員搞的，立馬報警」、「這種人真的要嚴懲，也覺得報警比較好」、「這次外送員加草，下次就會有外送變成千面人下毒了！」

對此，外送平台隨後也補償點餐客人100元點數，另也將聯繫該配餐外送員進行調查再決定懲處。