埔里鎮大坪頂地區是百香果、木瓜、絲瓜等蔬果重要產區，當地合成里西安路3段204巷是產業運輸主要道路，卻僅約3.5公尺，會車困難；未來將拓寬為6公尺，讓雙向通行可以會車，便利農產運輸。

行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧，邀集農田水利署南投管理處長林庚辛、埔里鎮長廖志城，縣議員陳宜君及陳信順里長前往會勘，並舉辦施工說明會。

蔡培慧表示，大坪頂道路拓寬工程經費已獲核定，未來畫設自行車道後，沿著大坪頂可以騎車飽覽一望無際的自然景觀，周邊還有社區生態公園、大坪頂蓄水池觀景台，將是發展埔里觀光休閒農業的新亮點，也期盼能夠鼓勵更多青年返鄉。

林庚辛表示，道路側溝遷移工程長度1131公尺，將配合道路拓寬，感謝埔里鎮公所協助道路用地取得，及電桿遷移工作，預計拓寬產業道路為6公尺，屆時就能雙向通行會車，嘉惠地方產業。

廖志城表示，近年積極將埔里鎮打造成友善生態、健康觀光旅行的小鎮，因此提出大坪頂畫設自行車道，及社區生態公園的構想，期待大坪頂未來的道路動線安全美觀，為在地產業創造新榮景。