三星鄉長李志鏞大力行銷「三星米」品牌，希望成功打響「三星米」名號，進而增加 農民收益。（胡健森攝）

吃米不只是要知道米價，也要懂得吃出米的品質好壞！三星鄉是宜蘭縣稻米栽種品質最多的鄉鎮市，也因為地勢較高、氣溫較低，加上優質的土壤及水質，栽種出來的稻米品質相對更好，三星鄉公所因而特別註冊「三星米」的品牌並加以認證，希望能成功打響「三星米」的名號，進而增加農民的收益。

宜蘭縣政府每年都會舉辦「宜蘭嚴選米」評比活動，將縣內各地生產的稻米多方比較評比，優勝者即可獲得「宜蘭嚴選米」的封號，縣府也協助農民推銷，三星鄉總是獲選優勝最多的鄉鎮市。

三星鄉長李志鏞表示，「三星米」口感香Q美味，遠近馳名，鄉公所為了讓更多人品嚐到三星鄉這「一年一收」的優質好米滋味，特別與入圍「宜蘭嚴選優質米」競賽的農友及三星地區農會合作，舉辦「三星米」促銷活動。

李志鏞表示，三星鄉因地理環境特殊，日夜溫差大，水質潔淨，富含豐富的有機質，所培育出的稻米品質優良，加上由公所檢驗中心嚴格把關，每一包米都通過農藥殘留篩檢及食味值檢驗合格，保證單一品種絕不混雜。

此次的「三星米」促銷活動，只要是在10月18日至10月29日活動上班期間，購買2公斤包裝米就送同品項1公斤入圍宜蘭嚴選競賽的優選米，限量1000包；另外，公所還有好禮加碼送，在促銷活動結束後，在11月2日上午公開抽出1名幸運者，可免費獲得10包2公斤的包裝米；另抽出5人可免費獲得5包2公斤包裝米。