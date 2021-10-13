資策會今日宣布，與中衛發展中心共同開發建置的「政府輔導資源訊息蒐整流通服務平臺」(http：／／www.irix.tw)正式上線，共綜整政府6大類18項共154支計畫，未來4年內會陸續納入經濟部、科技部、交通部、農委會、教育部及勞動部等部會等相關補助及輔導資源訊息，並逐步發展資訊平台及擴增API，方便像是中小企業者更方便、快速查詢各項輔導資源。

未來中小企業只要於網站輸入搜尋條件，如服務項目、補助經費等，即可檢索出相關計畫列表，進而查看計畫詳細內容，方便申辦補助。

為輔導及協助中小企業發展的資服業者，亦可於線上填寫申請表單，核准後透過API程式自行設計資源查詢頁面，資服業者之官網亦可建置並查詢輔導資源。

過去政府輔導資源訊息多為單一部會呈現，或散見於各計畫中，靜態資訊揭露，無法滿足時下動態資訊、即時更新的訴求，民眾欲瞭解適合申辦的政府輔導資源，也需個別查詢諸多網頁或以紙本申請，時程易延誤，錯失申辦時限。

有鑑於此，經濟部積極整合且發展「政府輔導資源訊息蒐整流通服務平臺」IRIX)，第一階段由工業局先進行經濟部轄下單位各項輔導資源盤點，並召開多次專家會議整合建言，依國家發展委員會訂定之「共通性應用程式介面規範」進行系統開發，期望透過單一資訊平台，整合散落在各機關輔導資訊，便於各界妥適運用、開發。