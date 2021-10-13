豪華車買氣持續噴發，Lexus總代理和泰汽車今日發表全新小改款ES豪華房車，搶攻年底前購車旺季。和泰汽車Lexus本部長賴光雄表示，雖然休旅車崛起，但豪華房車市場仍有其不可動搖地位，ES將挑戰年販4500台目標，成長至少2成。

ES自1989年誕生以來，向來以絕佳的車內空間、隔音、內裝質感，充分詮釋Lexus品牌精神，並自2012年起即在ES 300h導入Hybrid複合動力系統，在品牌電動化上邁出一大步。而為了持續強化ES優勢，本次小改款除延續品牌電動化主軸，更秉持著Omotenashi-悉心款待的精神，透過職人工藝在各處細節上更加精進，盡顯奢華風範。

在外型設計上，ES承襲LS旗艦房車優雅流暢的車身線條，展現其沉著穩重但不失動感的風格。本次更於Lexus經典設計-紡錘型水箱護罩中，融入L型格柵線條，讓車頭造型在視覺上更加的立體，強化視覺張力，凸顯出ES內斂但遮掩不住的強大氣勢。同時，重新設計的頭燈與日行燈燈組，讓前視造型更加俐落外，亦同步導入BladeScan Type AHS智慧型遠光燈遮蔽系統，大幅提升夜間行車安全性。

此外，全新造型的17吋(豪華、頂級版專屬)及18吋(尊榮版專屬)銑黑鋁圈，也讓外型更加動感及運動化。而針對F SPORT車型則升級為19吋燻黑鋁圈，讓ES搖身一變成為跑格十足的運動型房車。在旗艦版上則是持續使用18吋降噪鋁圈，提供極致的行駛靜謐性。

在內裝設計上導入對車主更加貼心，且更具質感的細節設計，本次小改款採用全新8吋及12.3吋高解析度觸控螢幕，同時將螢幕前移11.2cm，讓車主操作起來更加就手，並且重新設計音響空調控制面板造型，提升整體車室質感。