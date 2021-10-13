台北市13日起開放花博接種站為長者施莫德納以及AZ兩種疫苗。不過一早就有許多長者提前來排隊，加上現場規劃的動線相當混亂，現場有長者表示，排隊2個多小時還沒排到，引發民眾痛批，罵聲連連。（張鎧乙攝）

台北市13日起開放花博接種站為長者施莫德納以及AZ兩種疫苗。不過一早就有許多長者提前來排隊，加上現場規劃的動線相當混亂，現場有長者表示，排隊2個多小時還沒排到，引發民眾痛批，罵聲連連。（張鎧乙攝）

台北市長柯文哲（左二）。（張穎齊攝）

北市圓山花博爭豔館13日上午8時開放68歲以上長者打第2劑莫德納，1萬2000人湧入，但因動線紊亂，全都雨中排隊。北市副市長蔡炳坤回應，光上午7時就有2、3000人，今天中午後有調整報到的動線，拉到前面廣場，避免擠在一起，會再精進檢討。

柯文哲說，花博1萬2000人湧入打疫苗，怎改進由蔡炳坤回答。蔡炳坤說，因人數相當多，加上今早下雨，確實許多長者長時間在門口等待打傘，北市在空間上配置的確有需要再調整，在花博打疫苗是考慮整個醫療量能，最近疫苗接種的所有量能都已開出來，診所幾乎沒停過，都連續打。

蔡炳坤說，今天有診所打BNT，醫院之前量能稍微充裕，醫院可用校園活動中心，不過現在都回到院，因此要把花博用來調解，開放4天，今天滿載1萬2000人，明天會有8600多人，22日是2600多人，23日1300多人，中間都沒空著。

蔡炳坤說，且BNT、AZ都要打，幾乎所有時段滿載，今午後有調整報到動線，有拉到前面廣場，按時間接受報到再進去，避免早上人都擠一起，會精進檢討，讓接種更加順利，謝謝長者配合來打。

柯說，今天中央公布本土0確診，境外有4例，從統計數字看過去前3周，1周1例，數量不多，很多是殘陽復發，感染力都低，國慶3天連假，停2天採檢PCR，7家醫院社區篩檢每天超過1000人做，中央規定函文，陪病家屬有免費PCR。

柯說，每天提供1600名額PCR篩檢，篩檢要3000元，北市1個月吸收9000萬元，這麼長時間做，要不要取消還要跟中央商量，但要考量成本效應，連續2周都沒抓到，每天300萬元要考慮一下。

柯說，昨天北市居隔200人，因坐飛機前後都要居隔，個人雖沒問題，但前後有確診都要抓進去居隔，目前整個精準疫調在處理入境，一不小心還是會入境跑進來。