Tiffany & Co.即起至22日於台北師大美術館舉辦「Jean Schlumberger傳奇」高級珠寶展，展出總價逾20億、上百件高級珠寶作品，其中包括近30件珠寶大師Jean Schlumberger經典代表作，邀請賈靜雯與張孝全與會鑑賞，賈靜雯將穿戴上億珠寶的自拍照傳給老公修杰楷看，結果老公已讀不回，電話再也打不通，惹得眾人哄堂大笑，她笑著隔空喊話：「千萬不要有壓力啊！」。

TIFFANY Schlumberger高級珠寶Sea Anemone胸針，總重逾26克拉藍寶石、逾17克拉沙弗萊石和鑽石等，約962萬元 。(Tiffany & Co.提供）

賈靜雯分享她的第一件TIFFANY珠寶，是她在25歲時自購的幾十分大小的鑽戒，一圓擁有TIFFANY藍盒子和鑽戒的夢想，她的三個女兒也有TIFFANY，是出生時親友送的銀湯匙，一人一支，別具意義。張孝全也對TIFFANY特別有感情，他曾送給愛妻一條TIFFANY十字架項鍊，迄今愛妻每天都戴在身上從未取下，可見對TIFFANY珠寶的喜愛。

1968年伊麗莎白泰勒佩戴Jean Schlumberger設計的Fleur de Mer藍寶鑽石胸針。（Tiffany & Co.提供）

去年TIFFANY在台舉辦Jean Schlumberger珠寶展，展出近70件珠寶作品，結果廣受台灣VIP的喜愛，有近三成的作品在台灣售出，讓TIFFANY總部對台灣VIP的消費實力刮目相看，因此今年TIFFANY總部特別精選近30件Jean Schlumberger經典代表作品來台，每件作品幾乎是獨一無二之作，值得入手收藏。

TIFFANY Schlumberger Cascade胸針，鑲嵌一對南洋養殖珍珠和鑽石。（Tiffany & Co.提供）

與TIFFANY合作長達數十年的珠寶設計大師Jean Schlumberger，是珠寶界公認最偉大的珠寶設計師之一，他將珠寶推升至藝術層次，融入大自然元素和時尚織品符碼，作品不僅絕世華美，且以充滿好奇心與想像力著稱，而有「珠寶詩人」的美譽。他勇於打破傳統珠寶平衡對稱結構的窠臼，而以立體雕塑、自然不對稱的解構美學詮釋珠寶，讓每件珠寶就像是藝術品般珍稀少有、獨一無二，也因此他的作品屢屢在拍賣會上以新高價落槌，深深影響近百年的珠寶設計風格與趨勢，

TIFFANY Schlumberger石上鳥胸針，主石逾51.37克拉丹泉石與鑽石，約472萬元。（Tiffany & Co.提供）

來台展出的作品當中，一款以海洋生物為靈感創作的Sea Anemone海葵胸針，以藍寶石、沙弗萊石和鑽石詮釋大海源源不絕的生命力，因巨星伊麗莎白泰勒也擁有類似款式的胸針，因此特別受到矚目。另外Jean Schlumberger為美國前總統夫人賈桂琳（Jacqueline Kennedy ）設計的賈姬手環，因為有名人加持，也是珠寶藏家指定收藏的珠寶作品。

至於展場最貴的作品，是一只TIFFANY逾10克拉鑽石的鑽戒，採用TIFFANY經典六爪爪鑲，是品牌的標誌性設計，也是值得藏家入手的珠寶佳作。

TIFFANY Schlumberger Thistle薊花項鍊，鑽石總重逾57克拉，約5000萬元。（Tiffany & Co. 提供）

TIFFANY Schlumberger手環，總重逾41.3克拉鑽石。（Tiffany & Co.提供）

TIFFANY高級珠寶鑽石戒指，逾10克拉鑽石，採用TIFFANY經典六爪爪鑲，近1億元。（Tiffany & Co.提供）