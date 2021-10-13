《金融股》國票金、安泰銀明日暫停交易 17:412021/10/13 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國票金(2889)、安泰銀(2849)公告明天暫停交易，預料雙方將公布合併案。 台股續挫 新台幣止跌 《金融股》外國債券夯 熟齡女占比高 #安泰銀 #國票金 #日暫停交易 #暫停交易 #預料 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股掃瞄》美股消息面：消費者通膨預測創新高 德銀：美明年底升息 10:362021/10/13 財經 ESG理財夯 公股競推債券線上交易 04:102021/10/13 金融．稅務 台股融資減肥16％ 浮額清洗徹底 14:282021/10/13 財經 打造新核心系統 搭數位浪潮 04:102021/10/13 產業特刊 陸房市拖累土拍市場冷清 房企蟄伏求安全第一 13:522021/10/13 兩岸 國泰金 奪金控9月獲利王 04:102021/10/13 財經要聞 今日股市備忘錄 04:102021/10/13 證券．權證 中信銀 展現數位金融影響力 04:102021/10/13 產業特刊 《港股》9點若未解除8號颱風信號 港股上午將暫停交易 09:112021/10/13 財經 拚創新 LINE Bank開業首年射3箭 13:522021/10/13 財經 金融風險指數 創11個月新高 04:102021/10/13 金融．稅務 財經熱門新聞 他買長榮3個月賠光百萬年薪 對帳單藏1亮點卻被網罵爆 - 財經 真的要賣？全聯董座驚爆「曾找過我」 家樂福回應了 - 財經 川普禁令還在！陸半導體自主快被掐死 日媒曝真實慘況 - 財經 運價高檔反崩 航運三雄再破底揭散戶不知道的隱藏訊息 - 財經 航運本益比掉到3倍 散戶為何嚇爆？謝金河曝背後超大地雷 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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