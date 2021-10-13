「仲介跨國婚姻搞直播，台男恐被騙媒合費」，移民署日前獲報有民眾透過臉書社團搜尋越南新娘，發現有人以婚媒名義在網路用直播方式提供「線上選妃」，並涉嫌從中騙取媒合費。對此，移民署表示，違法在臉書社團或網路等平台刊登招攬跨國（境）婚姻媒合廣告者，每案可處新台幣10到50萬元不等罰鍰，移民署提醒，跨國婚姻要幸福，也要合法，務請牢記「二要三多」口訣。

110年度跨國(境)婚姻媒合宣導短片 老王娶得美嬌娘(上篇)

移民署提醒民眾，網路世界資訊多元，民眾日常社交利用網站、臉書或LINE等社群軟體日增，不論以何種方式認識外國對象，仍禁止要求期約報酬或登載廣告；移民署並呼籲民眾，勿以「大陸新娘、外籍新娘」等字搜尋婚媒網站，也不要輕易相信網路臉書社團的私人介紹行為及網路廣告，以免日後發生糾紛。

移民署表示，有需求民眾可至移民署官網查詢合法婚媒團體，由於跨國婚媒涉異地服務，媒合過程細瑣，務必要牢記「二要三多」以維護自己的權益，「要記得」與媒合者簽訂書面契約，「要索取」付費收據，「多詢問」比較合法婚媒團體後再選擇服務，雙方於婚前要「多了解」彼此家庭背景與風俗文化，婚後「多溝通」加強彼此支持，跨國婚姻才會幸福長久。

有需求民眾可至移民署官網(http://immigration.gov.tw)「業務專區」查詢，維護自身權益。

（移民署廣告）