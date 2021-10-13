小提琴老師黃聖彥教大埔鄉民手工製作小提琴。（廖素慧攝）

小提琴老師黃聖彥拉奏用竹子及雲杉製作的小提琴，琴音美妙。（廖素慧攝）

嘉義縣大埔鄉和平村是偏鄉小村，人口流失嚴重，村長吳倚豪與小提琴老師黃聖彥打造「希望之村」，用漂流木免費教大家手工製作小提琴，拉近親子感情，也吸引外地人慕名來學琴，進而「琴」定大埔。

吳倚豪是海歸青年，返鄉服務，有感於人口外流、少子化嚴重，他認為音樂能為偏鄉帶來希望，小提琴是歐洲數百年工藝，漂流木是當地唾手可得的素材，用來製作小提琴，有挑戰性，也能有成就感，可以是重燃偏鄉希望的起點。

吳倚豪邀請黃聖彥每周三從台北開車到大埔教作小提琴，2年來已製作20多把琴，從小學生到70多歲阿公阿嬤都來學，還有從屏東、中部來的學員也樂在製琴。

黃聖彥說，學作琴大約要100小時，他來到大埔用竹子、雲杉、櫸木等在地素材教作琴，也教學生拉出美妙的絃音，音色及音質都好，不遜於歐洲製的琴，這些小提琴都能登大雅之堂。

吳倚豪說，小提琴完成後，會彩繪刻上大埔的景致，如曾文水庫、西拉雅風景區資訊站、白馬亭、露營區等當地人文采風，像第1把琴就用雲杉、竹子製作，琴面刻繪山豬、琴頭刻有老鷹，都是大埔人文風情的表現。

吳倚豪說，每位學員製作出來的第1把琴要留下來，將來要開設社區小提琴博物館，創造新的觀光亮點，帶來人潮，為小農及社區產業創生，用收益來投入教育，用教育來翻轉偏鄉孩子的未來。

吳倚豪說，有位阿嬤跟孫子原本常因孫子愛滑手機鬧得不愉快，孫子學作琴變得少滑手機了，她很好奇跟著來學作琴，結果嬤孫之間變得很有話聊，就愛談「琴」。