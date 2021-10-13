花蓮山區大雨不斷，公路總局第四養護工程處預計晚間6時30分再度實施關原（114.6k）至太魯閣（184.5k）預警性道路封閉，明早繼續進行災情搶修。（第四養護工程處提供／羅亦晽花蓮傳真）

圓規颱風外圍環流挾帶豐沛雨勢，花蓮今中午12時起全縣停班停課，13鄉鎮多處村落被列為土石流紅色警戒，各鄉鎮市公所與軍警合作，緊急撤離山區住民及保全戶逾2000人，且北中南3區山區道路多有落石發生，各單位也已緊急封路搶修。

中央氣象局發布豪雨特報，花蓮地區防大豪雨等級降雨，今天降雨排名前20名全在花蓮地區，截至下午4時10分，24小時累積雨量較高地區為，萬榮鄉大安507毫米、萬榮鄉西林492.5毫米、光復鄉大興469毫米、秀林鄉天祥452毫米、瑞穗鄉瑞北國小452毫米、萬榮鄉明利452毫米。

由於大雨來得又快又急，水保局今下午3時30分也發布土石流警戒預報，縣內13鄉鎮中，紅色警戒區域共113條、黃色警戒47條，大規模崩塌1條，各鄉鎮市公所也在軍警協助下，撤離共約2016人。

此外，山區大雨不斷，瑞穗鄉舞鶴淨水廠上方山坡崩塌地，今傳出滑動速率有逐漸加速且持續下滑趨勢，林務局花蓮林區管理處指出，位移注意值為40毫米／日，目前平均位移速率已達80.56毫米／日，呼籲民眾避免進入此區，以確保生命財產安全。

公路總局第四養護工程處今下午也指出，山區降雨量天祥、洛韶總雨量上達900毫米，邊坡穩定已趨臨界，沿線災害20餘處，其中多處因間歇性落石無法搶修，目前僅搶通天祥至太魯閣路段，下午4時30分短暫開放通行至晚間6時30分，考量夜間視線不良、持續性降雨產生落石風險，預計晚間6時30分再度實施關原（114.6k）至太魯閣（184.5k）預警性道路封閉，明早繼續進行災情搶修。