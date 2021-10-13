「2021 TCSA台灣永續獎」公布「永續發展目標行動獎(TSAA)」獲獎名單，水泥大廠亞泥以「亞泥生態園區巡迴展」榮獲第一屆獎銀獎肯定。出席領獎的的亞泥總經理李坤炎表示，很開心長年深耕環境生態教育，終於被看見，會持續傳達「共創美好未來、你我攜手同行」理念。

「TCSA 台灣永續獎」為國內永續經營及永續報告書評比最具代表性的永續標竿獎項，今年邁入第14屆，為鼓勵企業實踐聯合國17項永續發展目標，增設「永續發展目標行動獎」。

以花蓮廠獨有的礦山綠化復育技術，移地保育打造出的亞泥生態園區，地點就在亞泥花蓮廠正對面、台八線太魯閣鳳凰林隧道旁，栽種約250種台灣原生植物，復育超過35種蝴蝶和10多種竹節蟲，是富有教育意義的生態教室。

為了讓住在台灣北中南民眾，不用舟車勞頓到東部，亞泥也於2019年到2020年間，舉辦「節節高升---亞泥生態園區巡迴展」，總計253天巡迴七個縣市，由6名解說員引導數十萬名大小朋友，在都市裡體驗很不一樣的生態知識。

亞泥表示，展覽過程中，竹節蟲的運送過程還有展示環境，需保持適當的溫濕度以及足夠的食草，讓生長條件符合竹節蟲需求，不能讓竹節蟲因為「離鄉背井」而感到不適。

亞泥強調，要落實環境永續教育，除了舉辦生態巡迴展、建置生態園區官網，該園區同仁也走出園區進入國中小學校園，協助生態教育扎根，實踐永續發展目標。