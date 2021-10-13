中國人民銀行13日下午公布，大陸9月份新增人民幣貸款為1.66兆元，遜於市場預期的人民幣（下同）1.81兆元，8月份為1.22兆元。9月份大陸社會融資規模增量2.90兆元，市場預期為3.05兆元，8月份為2.96兆元。

新浪財經報導，大陸9月M2貨幣供應年增8.3％，市場預期為8.2％，8月年增為8.2％。9月份M1貨幣供應年增3.7％，市場預期為4.1％，8月年增為4.2％。9月M0貨幣供應年增5.5％，市場預期為6％，8月年增為6.3％。

陸9月出口年增28.1％ 貿易順差進一步擴大
陸9月份全社會用電量年增6.8％
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