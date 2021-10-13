大陸9月新增貸款、社融增量不及預期 M2增速回升 17:542021/10/13 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行13日下午公布，大陸9月份新增人民幣貸款為1.66兆元，遜於市場預期的人民幣（下同）1.81兆元，8月份為1.22兆元。9月份大陸社會融資規模增量2.90兆元，市場預期為3.05兆元，8月份為2.96兆元。 新浪財經報導，大陸9月M2貨幣供應年增8.3％，市場預期為8.2％，8月年增為8.2％。9月份M1貨幣供應年增3.7％，市場預期為4.1％，8月年增為4.2％。9月M0貨幣供應年增5.5％，市場預期為6％，8月年增為6.3％。 陸9月出口年增28.1％ 貿易順差進一步擴大 陸9月份全社會用電量年增6.8％ #兆元 #市場預期 #大陸 #貨幣供應 #增為 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸股傳統旺季臨 消費股第四季平均漲幅佳 17:362021/10/13 財經 上市公司9月及前9月營收 年增各16.56％及18.25％ 13:222021/10/13 財經 大陸Q3進出口總值年增22.7％ Q4進出口增速將回落 10:542021/10/13 兩岸 永冠前三季出貨、營收 同期新高 04:102021/10/13 證券．權證 《鋼鐵股》榮剛9月營收年增40.6％ Q4營運看好 08:032021/10/13 財經 9月稅收 年增13.1％ 16:272021/10/13 財經 中汽協：Q4晶片供應略有緩解 04:102021/10/13 全球財經 9月營收－鋼品漲價進補 中鋼年增6成創高 04:102021/10/13 財經要聞 《證交所》9月全體上市公司營收年增16.56％ 12:182021/10/13 財經 操盤心法－美國經濟下行壓力大 比特幣展現資金行情 04:102021/10/13 證券．權證 《國際經濟》英國8月經濟回升 市場押注BoE升息 17:242021/10/13 財經 財經熱門新聞 他買長榮3個月賠光百萬年薪 對帳單藏1亮點卻被網罵爆 - 財經 真的要賣？全聯董座驚爆「曾找過我」 家樂福回應了 - 財經 運價高檔反崩 航運三雄再破底揭散戶不知道的隱藏訊息 - 財經 川普禁令還在！陸半導體自主快被掐死 日媒曝真實慘況 - 財經 航運本益比掉到3倍 散戶為何嚇爆？謝金河曝背後超大地雷 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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