比漾廣場7周年慶分2波展開，首波明（14日）起至11月3日，第2波11月4日至14日，期間全館商品7折起，今先在2樓迎來無印良品改裝重新開幕，11月6日再有饗賓餐旅集團旗下2家很潮的主題餐廳「饗泰多」、「真珠 台灣家味」進駐，品牌陣容更堅強。

比漾廣場無印良品導入「聯連市」市集，結合「永和豆漿」概念，獨家引進20款豆類相關商品。（石智中攝）

比漾廣場周慶化妝品單櫃3000贈400，集雅社大家電單櫃滿1萬贈1100，皆可十足抵用，是歷年來最強優惠。（石智中攝）

明起周慶首度祭出歷年最優惠的首11日化妝品單櫃3000贈400，基本回饋就有13.3%，與首波檔期集雅社大家電單櫃滿1萬贈1100，皆可十足抵用，堪稱百貨最強、市場最優。檔期間全館指定櫃單櫃滿2000贈200；首4日憑比漾卡於服飾業種單櫃滿2000加贈100美食券，與化妝品單櫃滿1萬加贈300餐廳券。

比漾廣場ESTEE LAUDER底妝金三角組，價值1萬21元，特價5517元，台新比漾聯名卡加贈100元，限10份。（比漾廣場提供）

比漾廣場LANCOME超極光肌因修護組，價值1萬67元、特價6480元，台新比漾聯名卡加贈100元，限5份。（比漾廣場提供）

這次周慶掌握振興五倍券帶來的效益，看好家電換購商機，獨家推出「振興周周抽3C」活動，明起至12月31日使用1張不限額度的五倍券，可獲1張抽獎券，每周抽1名萬元以上大獎得主，最後再加抽百貨唯一的超級汽車大獎「HONDA FIT Home汽油版」，價值74萬9000元，等於每張券有2次抽獎機會，目標收券超越去年三倍券的1倍。總經理周寶文表示：「在大型改裝的集客效應下，以及歷年來最優加碼加贈、與五倍券加持，看好今年周慶業績3.3億元；可較去年3.2億元多3%。」

比漾廣場Dior迪奧精萃再生玫瑰微導精露組1萬2555元，台新比漾聯名卡加贈200元，限10份。（比漾廣場提供）

比漾廣場SK-II鑽光經典特惠組，價值6600元、特價5940元，台新比漾聯名卡加贈100元，限10份。（比漾廣場提供）

比漾廣場Sisley全能防禦精華精華組，價值1萬3240元、特價1萬350元，台新比漾聯名卡加贈200元，限5份。（比漾廣場提供）

「振興周周抽3C」明起至10月20日送SAMSUNG 65吋QLED 4K電視，價值5萬2900元；10月21日至27日dyson三合一涼暖智慧空氣清淨機-黑鋼色，價值2萬3900元；10月28日至11月3日APPLE iPad Pro 11 Wi-Fi 128GB，價值2萬4900元；11月4日至10日SWITCH OLED遊戲主機，價值1萬480元；11月11日至17日開飯川食堂、饗泰多、真珠同饗餐飲套券，價值3萬元；11月18日至24日台南精品民宿-未艾公寓風格雙人房住宿券 x 4，價值1萬3200元。

比漾廣場LEVI’S經典LOGO短袖上衣990元、RED單寧外套4590元。（比漾廣場提供）

比漾廣場GARMIN Lily經典款，原價7990元、特價7032元，台新比漾聯名卡加贈200元，限5份。（比漾廣場提供）

比漾廣場集雅社LG敲敲看門中門冰箱761公升/QPL88SV，原價8萬4900元、特價7萬7700元，限3台。（比漾廣場提供）

此外，針對台新銀行比漾聯名卡卡友獨家挑選約60項DM商品享獨家加碼優惠，主力是38項化妝品，包含Dior、ESTEE LAUDER、LANCOME、SK-II等，和20項潮流品牌商品與家用家電商品，單一商品最高額外加碼500元，指定品項最高回饋24.7%。明起至17日還有本報讀者專屬好禮，截圖或翻拍本篇報導，至比漾廣場3F贈獎處，可獲3F莫凡彼單球冰淇淋兌換券，咖啡、香蕉口味2擇1，限量100份。

比漾廣場2樓11月6日引進「饗泰多」最新店型（圖）、「真珠 台灣家味」新北首店。（比漾廣場提供）

比漾廣場2樓11月6日引進「饗泰多」最新店型、「真珠 台灣家味」新北首店（圖）。（比漾廣場提供）

至於，線上平台beyond beyond首度加入周慶，即日起至10月31日指定品牌商品買1送1。11月3日前於The Shop消費滿299享免運；柳宗理、羅森泰全面8折，消費滿2500再享現折250；不限金額消費享比漾會員點數5倍送；指定化妝品品牌比漾會員點數16倍送。

今起至12月31日在比漾廣場消費，使用1張不限額度的五倍券，可加抽「HONDA FIT Home汽油版」，價值74萬9000元。（比漾廣場提供）

比漾卡友來店禮，今起至10月17日是台南關廟－協進製麵「關廟麵」，限2000份，持比漾卡+全館不限金額發票兌換。（比漾廣場提供）

6年來首度改裝的無印良品，營業面積從180坪擴增為201坪，衣料、家具區擴大，導入最新的「聯連市」市集，結合「永和豆漿」概念，獨家引進台南、高雄有產銷履歷的國產大豆、豆奶等20支豆類相關商品。明起至11月3日比漾卡友獨享全台唯一單櫃滿3000贈200比漾廣場贈品券；10月28日至11月14日滿2000送200無印良品商品抵用券，等於10月28日至11月3日若消費滿6000可送到1000。

比漾卡友來店禮，10月22日至24日南投埔里－華秝農場「天然茶皂素」，限量1000份，持比漾卡+全館不限金額發票兌換。（比漾廣場提供）

今年周慶共32天，較去年多5天，就為了迎接人氣泰式餐廳「饗泰多」最新店型、道地手路菜的「真珠 台灣家味」新北首店而延長，預估加上B1同集團的「開飯川食堂」，未來3個品牌業績共可破1億元。周寶文表示，自營的「比漾咖啡．選物」從2樓移到3樓因空間大、能見度高1個月來業績2倍成長；周慶期間還會引進台中一覺吐司、喬山健身魔鏡、SEGWAY電動平衡車、Kipling包款、LE CREUSET鍋具、膳魔師等40多家快閃店，希望串聯餐飲和喜樂時代影城，讓主顧增加更多生活和餐飲體驗。

比漾卡友來店禮，10月29日至31日台中神岡－蜜思朵Medolly「黑糖磚」，限量800份，持比漾卡+全館不限金額發票兌換。（比漾廣場提供）

每年周慶必逛的「金門物產展」10月21日至11月7日展開，延續以往在9樓會館舉辦，邀來金門酒廠、金合利鋼刀、王大夫一條根、浯記一條根、馬家麵線、陳金福貢糖、天王貢糖、金永利鋼刀、金合利鋼刀等數十家在地品牌，更與「金門水試所」合作，引進金門特有的「歐亞水獺」周邊系列商品。

掃描QR Code填寫基本資料成比漾廣場會員立享優惠，有Android版（圖）和iOS版。明起至17日還有本報讀者專屬好禮，截圖或翻拍本篇報導，至比漾廣場3F贈獎處，可獲3F莫凡彼單球冰淇淋兌換券，咖啡、香蕉口味2擇1，限量100份。（比漾廣場提供）

掃描QR Code填寫基本資料成比漾廣場會員立享優惠，有Android版和iOS版（圖）。明起至17日還有本報讀者專屬好禮，截圖或翻拍本篇報導，至比漾廣場3F贈獎處，可獲3F莫凡彼單球冰淇淋兌換券，咖啡、香蕉口味2擇1，限量100份。（比漾廣場提供）

另，比漾卡友來店禮以「生活儀式感」為出發點，精選台灣在地好物，有「廚房儀式感」與「澡堂儀式感」2大系列、分5階段贈送，持比漾卡+全館不限金額發票即可兌換。廚房儀式感系列今起至10月17日台南關廟－協進製麵「關廟麵」，限量2000份；10月22日至24日南投埔里－華秝農場「天然茶皂素」，限量1000份；10月29日至31日台中神岡－蜜思朵Medolly「黑糖磚」，限量800份。澡堂儀式感系列11月4日至7日台北北投－大芳白粉廠「溫泉泡澡粉」，限量1000份；11月12日至14日台北大稻埕－大春煉皂「經典植萃旅行皂」，限量800份。