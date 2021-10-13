給樂給勞大地拉邦獲得服務尖兵個人獎，表示非常開心。（麗寶樂園渡假區提供／王文吉台中傳真）

麗寶樂園渡假區再獲金獎，10年共獲4金1銀。（麗寶樂園渡假區提供／王文吉台中傳真）

麗寶樂園渡假區推動五心服務，維持服務品質。（麗寶樂園渡假區提供／王文吉台中傳真）

為讓員工體驗五心精神，安排同仁帶領視障生玩樂園，全程陪同體驗讓同仁學習換位思考。（麗寶樂園渡假區提供／王文吉台中傳真）

第10屆台灣服務業大評鑑派出神秘客探訪全台364家企業、454個店點，13日舉行頒獎典禮，麗寶樂園渡假區獲得「大型遊樂中心」類金牌獎，而服務人員給樂給勞‧大地拉邦，因細膩盡責的服務態度，榮獲服務尖兵個人獎肯定，以散播歡樂、遊客安全為要務的企業與同仁獲肯定，堪稱是這個時代的戰疫英雄。

來自屏東排灣族部落的給樂給勞‧大地拉邦，因為家庭中小孩多，其中更有從小帶大、年僅5歲的弟弟，讓年紀輕輕的他經常散發出大哥哥般體貼細膩的特質，在麗寶樂園擔任設施操作的崗位時，除了非常能跟孩童打成一片，常被小朋友圍繞著他並呼喊「大地哥哥！」

大地拉邦善於觀察，時時刻刻關注稚齡遊客的安全，每當小朋友在設施中可能要做出危險動作的時候，大地拉邦總會箭步衝上前保護，還能安撫家長，盡責的服務精神，使他成為今年全台僅30名的服務尖兵個人獎得主之一。

除了個人獎項，今年再度拿下「大型遊樂中心」類金牌獎的麗寶樂園渡假區表示，從去年3月疫情造成遊客大量流失，青春專案國旅補助讓入園數創「開園新高」。今年第二波疫情在政府規範下暫時關園，直到暑假後才再次復甦，緊接著國慶連假與五倍券商機帶來高峰人潮，彷彿就像坐雲霄飛車的戲劇性變化。

麗寶樂園渡假區以「五心服務」理念面對人潮的壓力同時兼顧品質，園長王永豪說，有心、貼心、溫心、安心、用心的五心服務精神，鼓勵員工努力觀察並發掘遊客的需求，提供最適合的服務，往往最感動遊客的，正是跳脫SOP的體驗。

王永豪舉例，盲聾生搭雲霄飛車，因為看不到、聽不到整個人蜷曲身體，陪伴搭乘的同仁便一手抱住同學的肩膀，一手緊牽著他的手，只希望能讓他感覺到一旁有人陪伴的安全感，當雲霄飛車向下衝，濺起大量水花，原本緊張的同學也露出燦爛笑容、玩得不亦樂乎。

「因為有同仁的陪伴，這趟旅程才完整！」王永豪說，這樣的故事每天都在園區上演，也證實了服務人員多用一點心，就能帶給遊客一輩子難忘的服務體驗。