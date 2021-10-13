專營電子支付機構「全盈支付」繼6月24日取得業務許可後，今日再獲公平會審議通過，全家便利商店、玉山銀行及拍付國際資訊股份有限公司所合資新設全盈支付公司的申報事業結合案。

全家表示，全盈支付總投資金額7.6億元，由「全家」67.11％、「玉山」17.89％、「拍付」15％持股設立，這也是首家由實體零售、金融銀行、網路電商產業背景所共同成立的專營電子支付機構。公平會審議通過後，「全家」、玉山和拍付擬分階段展開合作事宜，共同成立「全盈支付」公司，並將盡速申請正式營業執照。

「全家」攜手玉山、拍付共同籌辦的專營電子支付機構－「全盈支付」，以便利商店剛性場景和全家千萬用戶的競爭優勢，切入百家爭鳴的電子支付領域，未來將進一步串接食衣住行育樂的外部場景，打造跨虛實、跨產業、跨國界的的便利生活暨金融支付生態圈，並以此為「全家」超過1300萬名的會員帶來更加便利創新的服務體驗。

全家表示，本土疫情於5月中爆發後，低接觸的支付需求勃發，帶動電支使用人口突破1400萬，「全家」目前非現金支付的使用率達兩成五，其中使用自有行動支付－My FamiPay及Fami錢包的交易筆數較疫情前成長6成。