由塞考斯基-波音聯合團隊( Sikorsky-Boeing)共同研發的SB>1「挑戰王」( Defiant X) 同軸雙旋翼直升機，剛剛創下247節(457公里/小時)的高航速，而且飛行員表示，它還沒有到達上限，速度還可以再往上提升。

全球飛航(Flight Global)報導，美國陸軍提出「未來遠程攻擊機 」(FLRAA) 計劃，要求新一代的通用直升機飛行速度可達250節，該計畫也被稱為「黑鷹接班人」，獲選的直升機將掌握未來至少40年的軍用直升機主要版圖。

對此，塞考斯基將他們先前研發過的剛性雙旋翼試驗機Sikorsky X-2為基礎，將其放大化之後，就成為SB>1。

DEFIANT Achieves 247 Knots

另一家參與廠商是貝爾直升機公司(Bell Helicopter)，他們以V-22魚鷹傾轉旋翼機為基礎，開發V-280「勇氣」(Valor)，它的優勢在研發進度較快，而且構型也更近似螺旋槳飛機，測試飛行速度已達到300節(555公里/小時)。

雖然SB>1速度無法那麼快，但是它勝在靈活度，因此塞考斯基只要確定他們能達到美國陸軍要求的速度標準即可。在10月13日，SB>1在水平測試飛行中，最高速度達到了 247 節(457 公里/小時），與陸軍要求的標準只差3節。

SB>1試飛員比爾·費爾(Bill Fell)表示，還可以再飛得更快。他說：「在我們達到247 節的速度時，發動機仍有剩餘機動力。」

但是費爾拒絕具體說明SB>1的極速，他只說：「超過250節也不必意外。」

貝爾的 V-280在飛行測試中已達到 300 節，這是由於傾轉旋翼機的特性，因此在巡航模式下效率更高，速度更快。

塞考斯基-波音團隊認為，SB>1在抵達目標區的會更為靈活，從200節的飛行到空中盤旋只需800公尺的緩衝距離，因為它可以利用倒轉推進螺旋槳的方式減速。

開發總監傑·麥克林 (Jay Macklin) 表示，SB-1還具備以 56 節的速度側向飛行的能力，這不是傾轉旋翼機能辦到的。

他說：「如果我在著陸區，我會希望來接應的直升機具有迅速重新定位的能力，無論風力環境如何，都能滯空盤旋。而飛機沒有這種操作自由。」