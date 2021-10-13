從《大學生了沒》出道的女藝人劉璇，因在臉書、直播等分享產品使用心得，被前經紀公司宇朕國際認定私接業配，提告求償200萬元違約金，台灣高等法院維持一審判決，認定契約未限制劉對外發文，且雙方已解約，判劉璇免賠。可上訴。

宇朕國際主張，雙方2018年12月28日簽約，合約期限自2019年5月1日起6年，由宇朕國際全權代理劉璇的演藝業務，劉璇卻私接商品宣傳、直播、代言等，共計20次違約，故請求200萬元違約金。

劉璇抗辯，契約目的在於宇朕國際安排演藝業務、分配酬勞，若非業務配合事務，純屬個人使用心得分享發文及張貼照片，應屬個人肖像及言論自由，合約並未禁止。

高院認定，合約在去5月15日終止，劉在之後私接其他商品之宣傳、參加電視節目及活動代言等行為，非違約行為，至於合約終止以前，劉在個人臉書之貼文，宇朕也未舉證證明劉有向廠商收取任何報酬，判劉女免賠。可上訴。