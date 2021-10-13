法國國防部長帕利昨天於外交暨國防委員會聽證會指出，法國關注中國對台侵擾及台海情勢升溫。她表示，為顯示對國際法與自由航行的重視，法國近日曾派軍艦行經台灣海峽。

甫結束訪台行程回國的法國外交暨國防委員會副主席、參議員卡迪克（Olivier Cadic）昨天在外交暨國防委員會聽證會中，就台灣議題質詢帕利（Florence Parly）。

帕利答覆，有鑒於中國近來騷擾與台海緊張情勢升溫，法國海軍史上第一艘專為電子偵察而建造的偵查艦德普易德洛姆（Dupuy-de-Lôme），近日確實行經台灣海峽。

卡迪克在質詢中首先提到，澳洲前總理艾波特（Tony Abbott）曾強烈譴責現任澳洲總理莫里森（Scott Morrison）取消與法國簽署的潛艦交易合約。

對於美國、英國、澳洲建立新的三方安全聯盟AUKUS，卡迪克說：「法國若能對此表達支持團結而不是互相反對，在我看來是重要且有用的，否則只會讓外界勢力幸災樂禍。」

卡迪克指出，因為澳洲策略的一個重要考量，就是中國在印太地區的恫嚇行動干擾區域安全，威脅日益清晰。卡迪克表示，上週訪台期間，台灣就遭受大規模共機侵擾，以及各種干擾。

「台灣必須強化軍事防禦，對抗中國擴張主義的民主聯盟是必要的。台灣人正面看待AUKUS的成立。台灣政治人物希望在防禦上獲得法國支持，以確保台海安全…我們曾表示希望台海維持現狀，因此是否要向台灣人釋放訊息，以表達法國對這塊人權區域防禦的努力？」

帕利答覆，台海情勢近日再度緊張，因中國派出上百架次戰機侵擾台灣防空識別區（ADIZ）。這表示情勢可能升溫，且若發生，將帶來嚴重後果。

帕利表示：「法國的行動包括派遣海軍，以顯示我們對國際法與自由航行的重視，其中就包含法國海軍德普易德洛姆等軍艦在台灣海峽（détroit de Formose）的部署。」

今年8月期間，有臉書粉絲專頁發文提及法國海軍「普羅旺斯號」（FS Provence，D-652）巡防艦疑似在彰化芳苑外海。

中央社記者聯繫法國國防部法軍總參謀長辦公室媒體部門，詢問法軍是否有派遣相關船艦進入台灣海峽。當時法國國防部回應表示，「台灣海峽內目前沒有任何國家海軍船艦」。

至於8月的傳聞是否為法國軍艦，帕利在昨天聽證會中未給予更多細節。