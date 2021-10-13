行政院主計長朱澤民日前於立法院答詢通貨膨脹問題時，脫口而出「一碗蚵仔麵線20元」，輿論瞬間炸鍋，更挨批老杇昏瞶，被大罵不知民間疾苦。傳播學者提出5大形象修復策略，建議不宜笑罵由人，唾面自乾，因為若干政客已與「月租8000元套房」、「3＋11防疫破口」等負面議題畫上等號，註定被綁上歷史的恥辱柱。

文化大學新聞系教授莊伯仲撰稿〈朱澤民呷米不知米價 該修復形象搶救聲譽〉刊登於《獨家報導》。

莊伯仲在內文表示，朱澤民說出「一碗蚵仔麵線20元」時，他正在彰化市中正路一段民生公有市場旁「車路口肉羹」用餐，看到電視新聞就覺得不妙。因為比對牆上價目表，非都會區傳統市場的不加料麵線糊就要30元了，蚵仔麵線絕對要50至60元。

莊伯仲提到，此話一出之後，果然輿論瞬間炸鍋，黑上加黑的是，朱主計長過去已有回答魯肉飯、水餃價格失當的前科，於是網路媒體上充斥負面聲量，不是大罵他不知民間疾苦，與庶民的距離竟如此遙遠；就是痛批他老杇昏瞶，難怪擔任過總經理的中央健保局會賠錢。

莊伯仲指出，政客「呷米不知米價」的負面案例其實所在多有，而且不分中外，日本前首相麻生太郎、英國前農業大臣吉姆．佩斯（Jim Paice）都曾發生過類似情況，也都在國內引發高度民怨。

莊伯仲說，他從事政治行銷相關課程教學，願藉箸代籌，協助朱主計長出些主意，提出五大形象修復策略供參。

莊伯仲援引美國學者威廉．班諾特（William Benoit）的學理，所提出的第一個策略為「矢口否認」，不過這招看來對朱主計長沒用，因為立委羅明才在質詢時，已和他確認是針對蚵仔麵線，因此不能以失言視之。儘管朱主計長事後解釋「沒聽到說蚵仔兩個字，以為只有麵線」，但反被批評說慌，又被罵一次。因此不是凡事都可硬抝否認。

莊伯仲建議的第二個策略是「規避責任」，亦即推諉塞責，儘量免除個人對不良言行應該負擔的責任，以營造出情有可原的態勢。準此，朱主計長可說他長期茹素，不食蚵仔麵線，才誤判價格；或者他講的是大腸麵線，因為真有網友在板橋的台鐵浮洲站附近，找到一家小碗大腸麵線只要20元的店家。

莊伯仲提出的第三個策略為「降低衝擊性」，減低不良言行令人不悅的程度，也就是在危機發生後，透過大眾媒體或人際管道等公關途徑，減少公眾心理上的怨懟，儘量消除對個人和組織的傷害。看來朱主計長在此有不少步數可使，像是策動消費者保護團體獻花致敬，肯定他任內貢獻；以及公布國外評比，宣稱他是「六星級」主計長，藉由光環扳回失分；或是批評立委見樹不見林，只會挑他語病，而忽略政府平抑物價的有效措施。

莊伯仲列出的第四個策略是「修正行為」，也就是認錯道歉，並且修正失誤言行。就此來看，朱主計長應該公開向大眾致歉，承認對特定的庶民生活品項認知不足。而且即日改進，嘗試以搭公車、逛夜市、上賣場購物、排隊吃自助餐等接地氣行為來體察民生，以獲得公眾諒解，並被重新接納。

至於第五個策略，莊伯仲認為可採「責任分離」，將當事人與組織區隔開來，指其言行不符合組織的價值觀或行為規範；或是其所作所為未經組織同意，從而減少損害。不過行政院長蘇貞昌並未選擇這招切割大法，反而溫馨力挺。

「前事不忘，後事之師」，莊伯仲認為，這五招或有一得之見，而且並非互斥，可並行不悖，例如可先做否認，再修正行為。無論如何，朱主計長不宜笑罵由人，唾面自乾，好官我自為之。因為若干政客已與「月租8000元套房」、「3＋11防疫破口」等負面議題畫上等號，註定被綁上歷史的恥辱柱。至盼朱主計長能諮諏善道，察納雅言，以免多出一個「20元蚵仔麵線」的政壇笑柄。戒之！慎之！