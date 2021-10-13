行政院長蘇貞昌12日接受國民黨立委鄭麗文質詢時，竟反嗆鄭「不會像你們這樣袂見笑」，還翻舊帳攻擊鄭麗文，「當時還拜託我去給你站台助選，還要我拉著手喊凍蒜，我真覺得丟臉！」引起輿論譁然。民進黨台北市議員王世堅直言，「破柴袂使連砧煞破」，蘇貞昌說話應該要謹慎，不要不分青紅皂白，得理不饒人，過去私底下的交情是另一回事，不要拿到公堂上來。

王世堅今(13日)在政論節目《新聞大白話》中表示，這件事可以分成國防和行政院對立法院的尊重這瞭個層面，台灣資源少，要做不對稱作戰，但核子動力潛艦我們買不起也養不起，所以蘇貞昌才會回答說，是不是要買航空母艦？至於行政院應該對立法院尊重，民主政治就是必須付出這種代價。

台北市議員王世堅。（黃婉婷攝）

王世堅指出，即便行政院是對的，也歡迎不同黨派的立委提出不同見解，這就是民主的常態，現在社會的氛圍就是支持國防，他坦言鄭麗文委員很盡力了，國民黨裡面大大小小的民代沒幾個能打的，鄭麗文算很強的，早期鄭麗文是民進黨的一員，可見我們對她的栽培、訓練很優異。

對於蘇貞昌翻出曾幫忙站台一事指責鄭麗文，王世堅直言，「破柴袂使連砧煞破」，站在民主制度的角度上，希望蘇貞昌能做得更好，不要得理不饒人，尤其人跟人之間私下的交情，就如同當初台北市爆出特權疫苗，台北市長柯文哲稱綠委高嘉瑜關說時，自己也痛責柯文哲「豬可以殺，狗不能殺」，因為她跟柯P是好朋友，過去私下的交情是另一回事，不要拿到公堂上來講，蘇貞昌昨天的回應，在國防的部分是對的，行政應該尊重立法權，任何民主國家都是這樣，即便問題再突兀，也要尊重國會議員。