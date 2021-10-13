在雙十國慶連假報復性出遊及消費下，加上振興五倍券及來高雄開就賺的高雄券效益，各大百貨、旅宿及餐飲業賺進滿滿的五倍券及高雄券，高雄銀行指出，可到高雄市政府指定的高雄銀行兌領就對了。

高雄銀行指出，兌領期間自2021年10月15日起至2022年6月30日止，高雄券兌領地點為高雄市區各分行；五倍券則全國各分行皆可兌領。

高雄銀行今年為了減少紙筆接觸及響應環保減碳無紙化，並增加兌領作業效率與準確度，店家只要上高銀官網、或下載高銀行動e點通APP，或用手機掃QR Code，輸入相關資料後，攜帶五倍券及高雄券至高雄銀行，臨櫃告知預約的統一編號，即可完成兌付作業，既快速又準確。

高雄銀行提醒，各店家兌領時要特別注意，今年的五倍券兌領背面不用再蓋任何店家的資料章，但高雄券依規定背面要加蓋店家的資料章（含兌領人營業名稱、營利事業統一編號及負責人姓名），或以統一發票章來做為替代。另獨資需存（匯）入負責人帳戶者，請提供稅籍登記資料或商業登記證明給行員核對，以避免無法兌領，如需匯至其他銀行，可提供存摺封面影本供行員協助核對，以免誤匯徒增困擾。

高雄銀行貼心服務店家，製作「歡迎使用高雄券&振興五倍券」貼紙給店家張貼作為宣傳識別，消費者只要看到這張貼紙，就可以放心使用高雄券和五倍券。

高雄銀行指出，詳請洽高雄銀行官網「振興五倍券&高雄券 來高雄銀行就兌了」專區或洽高雄銀行各營業單位。