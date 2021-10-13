造成世界性的話題的韓國Netflix原創劇宣布，《魷魚遊戲》有超過1.11億收視戶收看，在10天內拿下全世界在90個國家中排名第1，成為該平台史上最受歡迎的原創影集，Netflix 目前全球有2.09億訂閱戶，意味著過半用戶都看過《魷魚遊戲》。

但日本反應略顯冷淡，《魷魚》雖在日本Netflix雖也連日獲平台收視率第一，但與之前的《寄生上流》、《愛的迫降》以及BTS等韓國影視作品比較起來，主要的新聞幾乎不見對《魷魚》相關内容的討論，在SNS上也出現「非全新題材」「與日本舊作相似」等聲音。

連該劇導演黄東赫自己也承認，《魷魚》發想的確受到日影視作品常見的殺人遊戲影響。例如《魷魚》設定主角巨額欠債而一擲千金參加生存遊戲的設定，與日本2009年由藤原龍也、天海祐希、香川照之等人演出的電影《賭博默示錄：人生逆轉遊戲》如出一轍。

《大逃殺》成為殺人遊戲典型

同時，《魷魚》鮮血飛散的殘虐場面令人聯想2000年栗山千明、柴咲幸、北野武演出的日片《大逃殺》；事實上《大逃殺》不僅成為日本當年度的話題作品，也締造了31.1億日圓（約台幣7.6億元）票房佳績，話題效應甚至擴展至周邊國家，也成為電子遊戲開發者大逃殺遊戲類型。此後其他日片如2007年《Liar Game》、2011年《GANTZ》、2013年《人狼遊戲》（2013）、以及最近2020年的《今際之國愛麗絲》都以殺人遊戲為題，《魷魚》對日本觀眾而言並無太大新鮮感。

此外，《魷魚》最初登場的「123木頭人」（韓：無窮花的花朵已經開了）遊戲與日本的「不倒翁跌到了」規則相同、在2014年日片《要聽神明的話》就已使用同哽。另外《魷魚》中的拔河等種種遊戲名稱也非韓國特產。