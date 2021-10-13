據港媒披露，香港警方已經不再向台灣殺人案疑犯陳同佳提供安全屋居住。

2018年2月港人陳同佳在台灣殺害香港女友潘曉穎後逃回香港，香港保安局2019年2月提出修訂《逃犯條例》，建議港府可以用「一次性的個案方式」，處理台灣等地區移交逃犯的要求。陳同佳2019年4月承認4項洗黑錢罪名，判囚29個月。法官判決時指出即使被告招認殺人，但該案只牽涉因被告在台偷竊而衍生犯罪得益的洗黑錢罪行，法庭須按照被告實質被控的罪行判刑。

時任香港保安局長李家超提出將《逃犯條例》修訂直接於大會恢復二讀辯論，民陣發起反修例遊行，其後6月12日演變成大規模反送中運動，香港特首林鄭月娥6月15日宣布「暫緩」修例，同年9月宣布正式撤回修訂《逃犯條例》，而陳同佳10月刑滿出獄。

陳同佳2019年10月23日出獄，迄今將近2年。他出獄時表示，願意赴台投案自首。但一直協助他的聖公會教省秘書長管浩鳴多次表示，問題不是陳同佳不願到台灣，而是他暫時沒辦法取得赴台簽證，陳同佳也十分無奈，希望被害人潘曉穎的母親能明白和理解。

在香港，若警方覺得有需要保護證人等特別人士，可以提供安全地方供居住，並由保護證人組保護。《星島日報》今披露，香港警方已經不再向陳同佳提供安全屋居住，但並未說明陳同佳之後去向。