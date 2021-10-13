向來有故宮「鎮院三寶」美譽，堪稱北宋「巨碑式」山水畫典範，范寬的〈谿山行旅〉、郭熙〈早春圖〉、李唐〈萬壑松風〉，三幅「國寶」級限展品，各別已是每3年只能露面42天，同時展出更是繼2011年後的10年一遇。相較於欣賞各別畫中巧妙，難得的合體展出，自然是一窺中國山水顛峰之作的絕佳時機。

「為了臨摹，我貼在故宮的玻璃展櫃前用望遠鏡看了又看，趴在高仿畫前仔細端詳每一筆一畫」近10年來曾實際臨摹〈谿山行旅〉、〈早春圖〉和〈萬壑松風〉的知名畫家劉墉，臨畫的過程彷彿是穿越至北宋，跟著古人的筆一一還原了繪製的過程，他更以當代的科學觀點，解讀三幅巨碑山水密碼。

三幅國寶合體應該看什麼？「當然和各別看是不一樣的！可以看出構圖上的共同手法。」劉墉指出，首先在走進展櫃看到三幅畫時，會感受到迎面而來三座大山，氣勢高壯的原因在於山幾乎都在畫面中央，讓人有「走入大山」的臨場感，再者同時觀看三畫，可發現主山之外，構圖都是兩側有雙瀑，且都有著右向左約15度角的川流。

再者，劉墉教大家觀看，三幅畫一起看，會發現都是主山堂堂在中間，全部的山勢都以中軸線為準，所有的力量向主峰簇峰、聚集，由上到下呈三角形分布，宛如層層疊起的三角形。劉墉也強調，這些共通的「密碼」是跟著藝術家領略大山之美的路徑，在美學、透視上有一定的道理，卻絕不等於每個人只要照著「密碼」就能創造佳作。

由三幅作品各別來看，劉墉也教大家看見中國繪畫千年前便令人驚嘆之處，既有科學，也有趣味。如范寬的〈谿山行旅〉圖，劉墉點出：「范寬的視角就像是搭著直昇機在山水前」因此看遠景的山、中景的大石、近景的川流時，焦距是一樣的，不論遠景或近景同樣清晰。像范寬這樣以一個定點，把從上到下的畫面全部銜接在一張畫上，正是中國畫的「散點透視」。〈谿山行旅〉大氣磅礡， 1961年此畫赴美展出後，「西畫藝術家班宗華看了為之震撼，甚至從此改行研究中國藝術史。」劉墉說。

劉墉指出，看郭熙的〈早春圖〉，不難發現山形圓潤蘊藉，「像是一顆顆的水密桃！」甚至細看畫面中的樹枝，不論是朝上的「鹿角枝」或朝下的「蟹爪枝」都帶著彎曲的弧度，帶有一致性地形成「水密桃」。劉墉解析：「郭熙畫山彷彿是把自己投身其中的」後世多稱〈早春圖〉為「風水畫」蘊含五行昌隆之意，劉墉另指出畫中細部的建築、橋、懸崖邊都有欄杆，也可看出郭熙的人文關懷精神。

再看李唐〈萬壑松風〉，劉墉指出此畫的重點是「人在哪裡？」相較於〈谿山行旅〉、〈早春圖〉像是坐直昇機到大山前，李唐更像是走在山路間，全畫也不似前二者繪有行態各異的人物、動物，連林間小路都特別隱蔽，卻讓觀者感覺「空山不見人，但聞人語響」。劉墉以宋徽宗曾在畫院裡以「竹鎖橋邊賣酒家」出題，李唐只畫了一彎水、一條橋，僅從竹林裡伸出酒旗，便得了第一的故事為例，李唐的〈萬壑松風〉異曲同工，讓人彷彿看到高士就在其中！