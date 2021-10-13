2021年嘉義市女性影展，將於13日至11月13日播映9場，13日在秀泰影城有首映會，精選《同款的路》與《無家女孩》2部國片，市長黃敏惠表示，女性影展是亞洲重要性與代表性的影展之一，提供女性導演的視角觀點，促進與國際交流的平台。

黃敏惠表示，10月11日是國際女孩日、也是台灣女孩日，市府重視女力培養，今年也舉辦「女孩日培力營」成果發表會，期待藉由女性議題的電影放映，來探討社會多元現象，引起大眾共鳴。

市府社會處表示，嘉義市女性影展自即日起至11月13日播映9場電影，主題涵蓋女性不利處境、性工作者、特殊族群及中高齡女性等，除秀泰影城首映會外，嘉義市婦女福利服務中心、博愛社區大學、文化中心前廣場也都播映，讓影展走入社區。

13日的首映會精選《同款的路》與《無家女孩》兩部國片，《同款的路》由導演蔡季珉，拍攝，描述女主角佩萱很期待父母回鄉與她歡慶15歲生日，但事與願違，她該如何過好這個生日呢？

《無家女孩》由今年金穗獎得主戴薇導演，描述無處可去的女孩，在城市裡的尋覓容身之處，遇到拾荒的耄耋老人，兩人在短暫的時光裡尋找家，彷彿是一個偶發的夢境。

台灣國際女性影展邁入第28屆，今年是第6年來到嘉義市舉行，首映會後由台灣女性影像協會顧問范情主持座談會，蔡季珉、戴薇現身說法，分享拍片及女性議題相關的經驗。