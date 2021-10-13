星座運勢網站「星座愛情不求人」分享，射手座、白羊座、天蠍座的人年底貴人運上漲，事業上擺脫過去的霉運，凡事順利上軌道，工作表現越來越亮眼，財運也有明顯提升，年底驚喜不斷。

▍1.射手座

射手座性格樂觀又熱情，身邊有許多朋友，也不乏有力的貴人，前陣子諸星逆行對射手座有很大的影響，職場上容易遇到小人，不僅影響心情，更降低睡眠品質。不過來到年底，射手座的整體運勢逐漸上升，尤其是貴人運越來越旺，業務性質工作的人會因為貴人的幫助，業績有顯著成長，若近期有安排面試，也會有人出手相助，如果自己更加努力，遇到事情能花心思找出最佳做法，在貴人的加持下將會有更亮眼的表現。

▍2.白羊座

白羊座熱心又善良，常常主動幫助別人，因此遇到困難也常有貴人伸出援手，不過前陣子受到木星影響，事業上遭遇挫折，讓工作壓力越來越大，來到年底終於出現有力的幫手，手邊的問題一一得到解決，所有事情都上軌道，越來越順利。白羊座只要維持一如既往的單純、熱血，年底就能夠獲得好運，尤其容易在旅途中遇到貴人，只要珍惜每次成長的機會，勇敢面對困難，無論是事業或財運都會明顯提升。

▍3.天蠍座

天蠍座的防備心很強，習慣隱藏自己的真實想法，一般人很難讀懂他的真心，他們很有商業頭腦，在事業方面能充分發揮獨到的眼光，來到年底，事業上會出現貴人，帶來強勁的人脈資源，會有許多合作機會找上門，尤其經商的天蠍座事業會更上一層樓，就算遇到問題，也能藉由他人的幫助順利解決，年底的驚喜不斷，可以好好期待。