彰濱離岸風電運維基地第一期新建工程已落成，除加緊第二期 ，彰縣府更更爭取打造地下2層、地上9層「彰化縣多功能港務大樓」。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰濱離岸風電運維基地第一期新建工程已落成，除加緊第二期 ，彰縣府更更爭取打造地下2層、地上9層「彰化縣多功能港務大樓」。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰濱離岸風電運維基地第一期已落成，4席泊位審查後分配使用，第二期再增6席，彰縣府進一步要打造亞太離岸風電智慧中心，計畫地下2層、地上9層多功能港務大樓，除了辦公空間，還將開發作為美食街、購物商場等，粗估經費2.6億元，媲美台中港outlet，正向中央爭取400萬辦理BOT前置作業。

彰濱運維基地受理泊位登記，需求8席，審查結果由台灣電力股份公司獲得2席泊位、彰芳風力發電股份有限公司及西島風力發電股份有限公司各獲得1席泊位，使用期限5年。

彰化縣邁向第一風力大縣已開始轉動，台電公司一期風場8月27日已完成21部風機初始併聯，沃旭公司進行海底纜線鋪設及水下基礎施作，CIP哥本哈根基礎建設基金則進行陸上升壓站及海域工程，預計2026年底彰化外海將完成470部風機設施，目前彰濱離岸風電運維基地周遭已陸續進駐相關廠商，投資額合計約13.1億元。

彰縣府經濟暨綠能發展處長劉玉平表示，考量離岸風場運維船停泊需求及因應離岸風電區塊開發政策，已再進行運危基地第二期新建工程發包作業，預計2024可再增設6席泊位；另為完善港口機能，再向中央爭取經費辦理運維港港務大樓及周遭基礎設施BOT案，提升運維港服務機能和港口競爭力。

劉玉平指出，彰濱作為亞太離岸風電中心未來可期，除了設置科技展示中心、人才培訓中心、大數據監控中心、國際認中心等，還將建造「彰化縣多功能港務大樓」初步規劃地下1、2層為附屬停車場，地上1層為服務中心、商店、倉庫及船修區域，另地上2至4層則將開發作為美食街及餐廳、購物商場、咖啡廳、餐廳及影城、健身房、休憩區、旅館等空間，地上5至地上9層為公務機關辦公室。