五倍券上路後，各種加碼措施琳瑯滿目，不過多留意一下可能有意外增值空間！有網友分享自己拿到的200元五倍券，序號為「VA999999」，讓許多網友直呼賺到，認為收藏價值高，甚至有人願意用一本五倍券交換。

一名網友在臉《爆料公社（官方粉專專屬）》秀出自己拿到一張200元五倍券，右上角的序號是「VA999999」，由於號碼非常罕見，讓原PO猶豫「這張到底要不要花掉？萬中之一張！」。

其他網友看了紛紛按讚，認為極具收藏價值，「收藏號碼的人會喊，好幾千以上」、「以後不見得會再發行振興券，再加上999999的數字，收藏家會很喜歡」、「有一套會增值更多」。更有人直接留言喊價，「一本五倍券未拆封的跟你收」、「我願意拿1000的五倍券換阿」。

不過也有網友建議原PO自己保存留念，「是我會留，然後裱框起來有紀念價值，紀念我沒被疫情淘汰」、「影印彩色的留念，正本花掉，就算百年後會增值，你也看不到，花不到」。

法務部日前表示，政府發行五倍券有使用限制，依法「不得轉售」，營業人違反者將不得兌領款項，若涉及以不法手段收購或偽造、變造使用，將追究刑事責任，呼籲民眾切勿違反規定，以免得不償失。