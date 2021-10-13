日本二手車成交價 創近十年新高 18:282021/10/13 工商 蕭美惠 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在半導體短缺等導致汽車廠商減產及新車交車時間延滯下，日本二手車9月平均成交價與去年同期相比上漲16.4％至92.2萬日圓（約台幣23萬元），連續16個月上漲，並且創近十年新高。 另一方面，日本汽車銷售協會聯合會公布的9月微型車以外二手車銷量，與去年同期相比減少7.6％至30萬5354輛。由於新車銷售減少，流入市場的二手車數量亦跟著減少。 業界人士表示，未來半年至一年二手車價格應該持續居高不下。 金融風險指數 創11個月新高 股匯雙殺 台幣貶近半年新低 #二手車 #成交價 #創近 #十年新高 #日本 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 浦項鋼鐵Q3獲利首破3兆韓元 創高 17:522021/10/13 財經 統一 前三季營收創高 04:102021/10/13 證券．權證 富邦媒前九月營收 同期新高 04:102021/10/13 證券．權證 永冠前三季出貨、營收 同期新高 04:102021/10/13 證券．權證 《半導體》陸市仍有戲 世芯-KY目標價重返千元 12:012021/10/13 財經 能源大漲日本電價創9個月新高 04:102021/10/13 全球財經 網家 進軍台日跨境電商 04:102021/10/13 產業．科技 匯鑽科9月營收 同期新高 04:102021/10/13 產業．科技 9月營收－鋼品漲價進補 中鋼年增6成創高 04:102021/10/13 財經要聞 《電腦設備》飛捷Q3營收登近2年半高 Q4拚續揚 12:182021/10/13 財經 《台北股市》台股「積」弱不振 外資連3賣近400億元 15:252021/10/13 財經 財經熱門新聞 他買長榮3個月賠光百萬年薪 對帳單藏1亮點卻被網罵爆 - 財經 真的要賣？全聯董座驚爆「曾找過我」 家樂福回應了 - 財經 運價高檔反崩 航運三雄再破底揭散戶不知道的隱藏訊息 - 財經 川普禁令還在！陸半導體自主快被掐死 日媒曝真實慘況 - 財經 航運本益比掉到3倍 散戶為何嚇爆？謝金河曝背後超大地雷 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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