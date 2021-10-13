在半導體短缺等導致汽車廠商減產及新車交車時間延滯下，日本二手車9月平均成交價與去年同期相比上漲16.4％至92.2萬日圓（約台幣23萬元），連續16個月上漲，並且創近十年新高。

另一方面，日本汽車銷售協會聯合會公布的9月微型車以外二手車銷量，與去年同期相比減少7.6％至30萬5354輛。由於新車銷售減少，流入市場的二手車數量亦跟著減少。

業界人士表示，未來半年至一年二手車價格應該持續居高不下。