為培育金融科技創新實證人才，金融科技創新園區與臺科大合作成立「數位沙盒校園實證基地」，臺科大師生在校園內就可以有像是虛擬交易所、智能客服，股票交易資訊等實證機會，除了強化校園實證成果與產業接軌，也可做為區域創新實證中心。

「金融科技創新園區FinTechSpace」是國內首座金融科技創新加速器，此次分別與國立臺灣科技大學、國立中正大學及國立中山大學合作，率先推出北、中、南三大「數位沙盒校園實證基地」。

13日於國立臺灣科技大學舉行共同揭幕儀式，由金管會副主委蕭翠玲、金融總會秘書長吳當傑、臺灣科技大學副校長劉志成、副校長周子銓、管理學院院長羅乃維、副院長繆維中，還有夥伴學校中正大學副校長郝鳳鳴及中山大學財務管理系主任王昭文共同揭幕，期許培養金融創新實證人才。 臺科大校長顏家鈺表示，金融科技發展非常快速，跨領域金融人才的培育也成為未來金融產業發展布局策略不可或缺的一環，相信透過數位沙盒校園基地設置，不僅在課程、專題、研究上讓師生有更多實證機會，對金融產業科技的發展和創新也很有幫助。

隨著金管會推動開放銀行（Open Banking）進入第二階段，不同企業透過應用程式介面（API），藉由取得消費者資料，提供更加個人化、多元的金融服務，並串連組合出新商品情境，新數位服務的新API經濟商業模式已經到來。

數位沙盒校園實證基地運用數位沙盒既有API服務基礎，透過校園課程合作帶領學生了解場景金融發展及設計架構，結合專業特色課程，例如開設量化交易系列課程來培養高頻交易人才、開設資產配置課程來培養基金經理人才，或是透過數位金融課程來培養金融科技應用人才，都有助於讓學生們實際了解金融服務的現況。

臺科大選定智能投資中的風險管理議題以及智能語音與智能導購技術於網路投保之應用作為發展的兩大主軸，以智能投資應用為例，希望透過API接取金融科技創新園區提供的金融商品價格即時數據，進行量化分析並計算風險的量值，最後以圖形化的方式將整體市場以及特定的風險狀態予以呈現，方便投資人辨識潛在風險。

臺科大管理學學士班學生張緯麒說，很開心在臺科大校園能有數位沙盒校園基地，能在校園內就能使用這麼多寶貴的資料庫和資訊，不論是對課程學習、創業挑戰都更方便，也能有更多實戰機會。

臺科大管理學院院長羅乃維表示，成立數位沙盒校園實證基地後，臺科大將攜手與金融機構密切合作，金融研訓院、中信金控、玉山金控、元大金控、台新金控、兆豐金控、上海商業儲蓄銀行等都將進行課程與產學合作及人才媒合。