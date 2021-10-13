彰化縣政府和商家聯手推出五倍券遊彰化，包括22家觀光工廠 、推薦景點買一送一。（吳敏菁攝）

彰化縣政府和商家，聯手拚「花」在彰化，縣長王惠美表示，五倍券遊彰化系列，指定商品買一送一已有22家觀光工廠、推薦景點和博物館加入；鹿港廟口16家商家也聯合推出消費券2500換3000元，可以現場兌換，也可以郵寄，限量168份。

此外，還有遊遨遊彰化自由配，彰縣府城市暨觀光發展處長田飛鵬表示，和業者合作推出客製化旅程，接送車輛為福斯T6廂型車，適合全家大小一起出遊，可能台中火車站、台中高鐵、中部出發，彰化縣內知名景點任由挑，由專業駕駛帶領遊遍大街小巷，每1日行程加送1小時，可使用10小時，原價6000元，優惠4988元。

已加入買一送一的店家觀光工廠有台灣優格餅乾學院、卷木森活館、華新創意生活館、愛玩色創意館、白蘭氏健康博物館、台塑生醫健康悠活館。博館館有神農樂活館、廣源良、8518購吸盤工廠、黑狗兄專業運動襪、仁壽科技有限公司。

推薦景點有蘑菇部落、卡里善之樹、百果山探索樂園、路思大新創園區、富雨洋傘、台灣穀堡稻米博物館、冰粽發明館、台灣手套博物館、樂活襪之鄉博物館、興麥蛋糕、台灣玻璃館。共22家，方案已其官網公告為主。

彰縣府表示，在地商品1＋1，以各店家公告為主、鹿港廟口吃透透聯絡電話04-7764001、遨遊彰化自由配聯絡電話04-7515299，或搜尋彰化旅遊資訊網。